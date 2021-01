Sind 2020 weniger Menschen gestorben als in den Jahren davor?

Woche für Woche meldet das Robert-Koch-Institut neue Rekordzahlen an Corona-Toten. Dennoch gibt es Verwirrung darüber, ob im letzten Jahr tatsächlich mehr Menschen gestorben sind als in den Vorjahren. Mehrere User schrieben an den BR24-#Faktenfuchs bezüglich eines Videos des Youtubers Samuel Eckert aus der Querdenken-Szene. Ein Leser fragte: "Da sieht es so aus, als würden in 2020 weniger Menschen gestorben sein, als in einem normalen Jahr ohne Pandemie zu erwarten wären. (...) Rechnen die sich das schön?"

Der #Faktenfuchs hat die Behauptungen, die Eckert in seinem Video zu Deutschland äußert, überprüft.

Wer ist Samuel Eckert?

Der Youtuber Samuel Eckert ist in der Querdenken-Szene kein Unbekannter. Als Corona-Verharmloser ging er mit Bodo Schiffmann, einem bekannten Querdenker, in mehreren deutschen Städten auf "Info Tour". Außerdem betreibt er die Telegram-Gruppe "Samuel Eckert Youngsters", in der er Kinder und Jugendliche unter anderem fälschlicherweise vor dem Tragen von Masken warnt, wie tagesschau.de berichtete. Warum Masken für Kinder aber nicht schädlich sind, hat der #Faktenfuchs hier untersucht.

Eckert hat im vergangenen Jahr schon einmal ein Video zur vermeintlich geringen Sterblichkeitsrate während der Corona-Pandemie veröffentlicht. Im Mai interpretierte er Daten des Statistischen Bundesamts zur Sterblichkeit in Deutschland falsch, wie Correctiv berichtete, und ließ es irreführenderweise so aussehen, als würden trotz Corona nicht mehr Menschen sterben als in normalen Jahren.

Am 29. Dezember veröffentlichte er ein ähnliches Video. Dieses Mal verglich er die Sterblichkeitsraten sämtlicher EU-Länder und stützte sich auf Zahlen von Eurostat zur wöchentlichen Mortalität in den einzelnen Ländern sowie auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Das schon vorneweg: Er interpretiert sie falsch.

Was ist Übersterblichkeit?

Um die Gründe für seine Fehlinterpretation zu verstehen, muss man zuerst den Begriff der Übersterblichkeit verstehen. Grundsätzlich wird "Übersterblichkeit" dazu genutzt, über einen bestimmten Zeitverlauf eine erhöhte Sterblichkeit in einem Gebiet zu identifizieren - so definiert auch das Robert-Koch-Institut (RKI) den Begriff. Die Übersterblichkeit ist ein wichtiges Konzept, um etwa während einer Epidemie oder Pandemie den Überblick über das Ausmaß zu behalten.

Damit das möglich ist, wird eine sogenannte Basismortalität ermittelt, also die erwartete Anzahl an Toten in Deutschland in einem Jahr. Beim Statistischen Bundesamt wird sie anhand der Sterbefallzahlen der letzten Jahre berechnet, es gibt aber auch komplexere wissenschaftliche Berechnungen - zum Beispiel bei EUROMOMO, einem Projekt, das die Mortalitätsraten europäischer Länder überwacht.

Weichen die Todeszahlen etwa während einer Grippewelle stark von der Basismortalität, also der vorher ermittelten Norm ab, bezeichnet man das als Übersterblichkeit. Sie ist ein Hinweis darauf, wie viele Menschen tatsächlich während der Grippewelle gestorben sind - selbst wenn nicht allen von ihnen offiziell beim RKI als Grippe-Tote gemeldet sind.

Auch während der Covid-19-Pandemie ist sie ein wichtiges Mittel dafür, die Intensität der Pandemie zu überwachen. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht dazu wöchentlich eine Sonderauswertung der absoluten Sterbefallzahlen. Grundlage für den Vergleich sind dabei immer die Sterbefallzahlen seit 2016.

Welchen Anteil hat die Überalterung an der Sterberate?

Laut Statistischem Bundesamt muss man bei der Einordnung der Sterbefallzahlen berücksichtigen, dass sie von der Größe und der Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst werden. Konkret heißt das: Gibt es mehr Ältere, muss man auch mit mehr Sterbefällen rechnen. 2020 waren laut Max-Planck-Institut für demografische Forschung 6,83 Prozent der Bevölkerung über 80. 2016 waren es noch 5,75 Prozent. Das ist ein Wachstum von 20 Prozent. Zum Vergleich: Die Altersgruppe der 35-59 Jährigen ist seit 2016 um rund 2 Prozent geschrumpft. "Auch ohne Covid-19 würde es höhere Todeszahlen geben", sagt Göran Kauermann. Er ist Statistiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

Bei der älteren Bevölkerung setzt Samuel Eckert in seinem Video an: Er impliziert fälschlicherweise, die zusätzlichen Todesfälle 2020 seien ausschließlich durch diese Zunahme an Menschen über 80 in der Bevölkerung zu erklären. Weil die ohnehin eine höhere Wahrscheinlichkeit hätten, zu sterben, seien die höheren Zahlen nicht verwunderlich. Dazu erreichte uns die Mail einer Leserin. Sie fragt: "Wie ist die Schlussfolgerung zu bewerten, dass der Anstieg der Sterbefallzahlen durch den demografischen Wandel erklärbar ist (...)?"

Um die Sterblichkeit der vergangenen Jahre miteinander vergleichen zu können, müssen die Todeszahlen ins Verhältnis mit der Altersverteilung innerhalb der Bevölkerung gesetzt werden.

Statistiker Kauermann von der LMU hat das mit seinem Team getan. Mit dem Ergebnis: Ja, es gibt mehr ältere Menschen. Dennoch sind die höheren Todeszahlen angesichts der Basismortalität nicht allein durch diesen Anstieg zu erklären. "Wir haben vor allem im Dezember eine massive Problematik bei den über 80-Jährigen", sagt Kauermann. In einer Grafik der LMU München ist das deutlich zu erkennen.

Die folgende Grafik zeigt, wie hoch die Todeszahlen pro Kalenderwoche in den vergangenen Jahren waren. Anhand der roten Linie erkennt man gut, wie die Todeszahlen 2020 vor allem in den letzten Wochen des Jahres stark angestiegen sind. Dass diese Sterbefälle auf den starken Anstieg der Covid-19-Toten zurückzuführen ist, zeigt die blaue Linie. Sie steht für die Todesfälle 2020 ohne Corona-Tote und ist vom Mittelwert der Todesfälle von 2016-2019 (hier die grüne Kurve) kaum zu unterscheiden. Wären mehr ältere Menschen in Deutschland tatsächlich der Grund für die hohen Todeszahlen im letzten Jahr, müsste das in der blauen Kurve sichtbar sein. Das ist es nicht.