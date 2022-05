30.000 ukrainische Flüchtlinge machen Deutschkurse

Sprachkurse dauern sechs bis neun Monate

Für die Teilnehmer der Sprachkurse beim BAMF heißt das: mindestens sechs Monate lang jeden Vormittag Deutschunterricht. Ziel ist das Sprachniveau "B1". Damit sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit für den Arbeitsmarkt. Geflüchtete, die das nicht einhalten könnten, bekämen Alternativangebote, sagt Iveta Grumbach. Sie ist Assistentin der Geschäftsleitung bei einem der Kursanbieter, der AFI Akademie in Nürnberg. Wem der tägliche Deutschunterricht zu viel sei oder wer schon eine Arbeitsstelle habe, könne auch einen Teilzeitkurs belegen. Dreimal pro Woche am Nachmittag oder Abend. An einigen Standorten sei auch Kinderbetreuung möglich. Das Sprachinstitut mit insgesamt acht Standorten in der Region und mehr als dreizehn Filialen hat eine offizielle Zulassung vom BAMF und kann flexibel auf steigende Teilnehmerzahlen reagieren. Im Moment sind bereits 400 Geflüchtete aus der Ukraine bei der AFI Akademie registriert.

Ukrainer suchen Arbeit – nicht nur in ihrem Beruf

Die geflüchteten Ukrainer, die in der AFI Akademie in Nürnberg bereits einen Deutschkurs absolvieren, haben in der Regel auch eine Unterkunft gefunden. Sie stellen sich auf einen längeren Aufenthalt ein und suchen Arbeit.

Dabei ist ihnen klar, dass sie nicht unbedingt einen Job in ihrem erlernten Beruf bekommen. Nataliia Bilai ist Grundschullehrerin. Sie sagt, jede Arbeit verdiene Respekt, aber natürlich unterrichte sie gerne. Wenn sie die Wahl hätte, würde sie gerne als Lehrerin arbeiten. Alla Noviskay ist Krankenschwester, ihr Ehemann Zahntechniker. Auch sie suchen Arbeit. Ihr 14-jähriger Sohn geht jetzt in Nürnberg zur Schule.

Trotz Krieg: Online-Unterricht an der Uni in Charkiw

Liliia Bezugla, die Germanistikprofessorin aus Charkiw, sitzt nach dem ehrenamtlichen Deutschkurs in Schwaig vor dem Computer. Sie hat die Kamera an, ein Headset auf dem Kopf und spricht deutsch. Neben ihren geflüchteten Landsleuten unterrichtet sie auch noch ihre Studentinnen und Studenten, die in der Heimat geblieben sind. Online. Ein Versuch, auch sie so gut wie möglich beim Lernen zu unterstützen und ihnen ein bisschen Normalität zurückzugeben.