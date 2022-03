Ukrainer in Franken: Geflohen und gleich in den Job

Irina Mketchyan stammt aus der ukrainischen Stadt Dnipro. Im Moment lebt die 34-Jährige mit ihren beiden Kindern aber in einer zur Unterkunft umfunktionierten Sporthalle in Langenzenn im Landkreis Fürth. Mehr als 130 Geflüchtete sind hier untergebracht, hauptsächlich Frauen und Kinder. Natürlich wolle sie auch wieder zurück in ihre Heimat: "Wenn es noch ein Land gibt, in das ich zurückkehren kann".

Lesen Sie hier: "Wie sich Menschen aus der Ukraine in Bayern registrieren können"

Job-Vermittlung durch private Kontakte

Irinas Mann ist in der Ukraine geblieben. In den ersten Tagen in Deutschland sei sie wie gelähmt gewesen, depressiv. Aus Sorge um ihren Mann und ihre Freunde. Nun will sie aber nach vorne schauen und arbeiten, erzählt sie. Wegen der Kinder. Die 34-Jährige ist gelernte Fußpflegerin, sie macht Maniküre und Pediküre. Freunde aus Nürnberg haben ihr einen Job vermittelt, wo sie auch als Fußpflegerin arbeiten könnte. Irina lernt deshalb mithilfe eines Online-Programms Deutsch. Arbeiten zu können, ist ihr wichtig: "Ich möchte selbst Geld verdienen und nicht auf Kosten der Deutschen leben", sagt sie.

Vor der Arbeit kommt die Registrierung

Bevor sie offiziell in Deutschland arbeiten darf, muss sie sich erst registrieren lassen und zwar beim Ausländeramt des Landratsamtes. Den Termin dafür habe sie schon, erklärt die ehrenamtliche Helferin Anna Polic. Das sei im Landkreis Fürth relativ schnell gegangen. Aber von Städten wie Nürnberg und Fürth weiß die Helferin, dass es dort Monate dauern könne, bis man einen Termin bekommt - ein Hindernis für eine schnelle Integration auf dem Arbeitsmarkt.