Städtepartnerschaft Nürnberg–Charkiw: Zittern mit den Freunden

Die Leiterin des Amtes für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg Christine Schüssler fordert in diesen Tagen die Stadtpartnerschaft mit der nordostukrainischen Industriestadt Charkiw von allen 13 Städtepartnerschaften am meisten. Gemeinsam mit dem aktiven Partnerschaftsverein halten sie täglich Kontakt zu ihren bedrohten Freunden in Charkiw.

Seit 1995 gibt es in Charkiw das "Nürnberger Haus". Es ist dank zahlreicher Förderer aus Nürnberg ein deutschsprachiges Kulturzentrum und deine Begegnungsstätte der Freundschaft geworden. Seine Leiterin ist aktuell Svitlana Chystyakova.

Partnerstadt Charkiw ist besonders bedroht

Die täglichen Kontakte mit der Leiterin des Nürnberger Hauses in Charkiw, Svitlana Chystyakova, liefert den Nürnbergern Informationen aus erster Hand. Sie wissen, wie bedroht die Partnerstadt Charkiw im Falle einer russischen Invasion in die Ukraine wäre, denn die Industriestadt mit ihren 1,5 Millionen Einwohnern ist ein strategisch wichtiges Ziel nur 40 Kilometer von der russischen Grenze im Nordosten der Ukraine. Genau dahinter hat jetzt Russland ein Großteil seiner Armee zusammengezogen. Deshalb rechnet Svitlana Chystyakova damit, dass im Falle einer russischen Invasion Charkiw angegriffen würde.

Die zweitgrößte ukrainische Stadt ist ein Zentrum der Schwerindustrie und besitzt zwei Fabriken, in denen Panzer gebaut werden. Die Bevölkerung ist noch aus der ehemaligen Sowjetzeit gemischt. Das heißt, sie ist überwiegend ukrainisch, aber auch russisch. Und genau dies könnte durchaus wie in der Ostukraine 2014 als Vorwand für eine mögliche Invasion dienen, befürchtet sie.

Keine Hamsterkäufe, aber wachsende Sorgen

Noch sei die Lage ziemlich ruhig, berichtet Svitlana Chystyakova. Die Menschen in Charkiw würden ganz normal ihrem Alltagsleben nachgehen. Noch gäbe es keine auffallenden Hamsterkäufe als Kriegsvorbereitung. Alle Bars, Cafés und Theater seien ganz normal geöffnet, berichtet sie.

Aber, so sagt sie, die Menschen machten sich schon Sorgen wegen der zunehmenden Bedrohung durch Russland, denn viele könnten sich noch ganz genau an die russische Invasion 2014 in die Ostukraine erinnern. Sollte es jetzt sich ähnlich wie damals wiederholen, befürchtet Svitlana Chystyakova eine massive Fluchtwelle aus Charkiw.

Hoffnung, dass sich ein möglicher Krieg noch abwenden lässt

Die ukrainischen Streitkräfte seien diesmal viel besser auf eine mögliche russische Invasion vorbereitet als 2014 bei der Annexion der Krim, sagt die Leiterin der Nürnberger Hauses in Charkiw. Dennoch würden sich viele Zivilisten jetzt schon darauf vorbereiten und Verteidigungstaktiken trainieren, höre sie immer wieder. Svitlana Chystyakova hofft, dass mit Hilfe des Westes, auch Deutschlands, dieser Konflikt noch diplomatisch und damit friedlich gelöst werden kann. Die Frage sei nur, für wie lange, schiebt sie resigniert nach.