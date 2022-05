Bierkrug-Attacke: Schönheitskönigin auf Kirchweih verletzt

Bei einer Kirchweih in Berg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist die ehemalige Miss Franken Classic, Vanessa Hampl, schwer im Gesicht verletzt worden. Ein Unbekannter habe vor dem Festzelt der Kadenzhofener Kirchweih einen Maßkrug nach ihr geworfen und sie am Kopf getroffen, berichtet die 24-Jährige auf Facebook. Sie musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden, hat mehrere Schnittverletzungen im Gesicht erlitten, ein zugeschwollenes Auge und eine schwere Gehirnerschütterung. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag.