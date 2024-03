Zwei Vorfälle: Männern in München das Leben gerettet

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte am Münchner Hauptbahnhof einen Mann in letzter Sekunde aus den Gleisen gerettet. Wie die Bundespolizei berichtet, war der Mann aus Aschheim gegen 2 Uhr nachts vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Gleis gestürzt, geschubst hatte ihn niemand. Das ergab eine Auswertung der Überwachungskameras. Er blieb bäuchlings quer im Gleis liegen.

Mann sprang ins Gleis, um Hilflosen zu retten

Reisende, die am Bahnsteig standen, reagierten sofort: Ein Mann sprang ins Gleis, hob den Hilflosen in Richtung Bahnsteigkante. Dort packten ihn weitere Menschen und zogen ihn auf den Bahnsteig - Sekunden, bevor die S-Bahn einfuhr. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Retter des Mannes entfernten sich jedoch vom Bahnsteig, bevor die Polizei ihre Personalien aufnehmen konnte. Nur, weil sie so schnell und beherzt eingegriffen hatten, wurde der 31-Jährige nicht vom Zug erfasst. Die Polizei bittet die Retter deshalb, sich zu melden.

Junger Mann aus der Isar gerettet

Einen weiteren Rettungseinsatz gab es Sonntagfrüh an der Isar: Passanten hatten gegen 4.30 Uhr einen jungen Mann im Wasser unterhalb des Friedensengels bemerkt. Der 20-Jährige stand im Bereich der Luitpoldbrücke am Ostufer in etwa hüfttiefem Wasser. Da sich dort eine mehrere Meter hohe Kaimauer befindet, kam er aus eigener Kraft nicht mehr nach oben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rettete den Mann über eine Steckleiter aus der lebensbedrohlichen Lage. Er wirkte alkoholisiert und wurde stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.