Gleitschirmflug endet in Bäumen – Pilot wird schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist am Zwiesel-Mulisteig bei Bad Reichenhall ein Gleitschirmflieger gerettet worden, der in eine Fichtengruppe geflogen war. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Bad Reichenhall mitteilte, verletzte sich der 66-jährige Reichenhaller bei dem Unfall schwer an Schulter und Becken. Vorbeikommende Wanderer entdeckten ihn in rund sechs Metern Höhe im Baum hängend und setzten einen Notruf ab.

Retter kletterte auf den Baum

Der Rettungshubschrauber "Christoph 14" brachte in drei Anflügen mehrere Bergretter und einen Arzt an die Unfallstelle in rund 1.200 Metern Höhe. Eine Einsatzkraft stieg mit einem speziellen Rettungsset über den Stamm zu dem Verunglückten empor und sicherte ihn, so dass der Verunglückte am Seil auf den Boden abgelassen und dort versorgt werden konnte.

Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Kurz darauf wurde der 66-Jährige im Luftrettungssack zusammen mit dem Arzt von einer kleinen Lichtung unterhalb der Unfallstelle per Winde in den Helikopter gezogen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schirm, der ungünstig in der Spitze des Nachbarbaums hing, konnte nicht geborgen werden. Der genaue Grund für die Notlandung ist aktuell noch unklar.