Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Täuschend echter Puppenkopf in Isar löst Großeinsatz aus

Täuschend echter Puppenkopf in Isar löst Großeinsatz aus

Schockmoment in Landshut: Dort haben Passanten am Donnerstag ein vermeintlich lebloses Kind im Treibgut der Isar entdeckt. Sofort lief ein Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte an. Die Erleichterung nach der Entwarnung war am Ende groß.