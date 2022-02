Zwei Heimspiele für die Straubing Tigers an diesem Wochenende

Für die Straubing Tigers stehen an diesem Wochenende zwei Heimspiele im Kalender der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Am Freitagabend erwarten die Niederbayern die Wolfsburg Grizzlys, derzeit Zweiter der DEL-Tabelle. Am Sonntagnachmittag kommen dann die Augsburger Panther zum bayerischen Derby ins Stadion am Pulverturm. "Die Playoffs beginnen schon jetzt", sagt Straubings Trainer Tom Pokel. Es sei im Saisonendspurt wichtig, in jedem Spiel voll konzentriert zu sein.

Tigers wollen bissig bleiben

Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg mit dem erst 17 Jahre alte Keeper Philipp Dietl am vergangenen Dienstag in München, wollen die Tigers im Kampf um die Playoff-Ränge nachlegen. Am besten mit einem Sechs-Punkte-Wochenende. Trainer Tom Pokel kündigte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel an, sein Team werde bissig und mit hoher Intensität spielen. "Wir wissen was wir zu tun haben", so Pokel. Und weiter: "Wenn die Laufbereitschaft da ist und wir kompakt in der Neutralen Zone spielen, sind unsere Chancen groß." Den Sieg in München wertet Pokel als einen der größten Erfolge dieser Spielzeit: "Ich denke, das war unsere beste Defensivleistung dieser Saison."

Sonderlob für Philipp Dietl

Vor allem die Leistung des erst 17 Jahre alten Torhüters Philipp Dietl aus Niederbayern, der kurzfristig für den verletzten Sebastian Vogl einspringen musste, hat Pokel imponiert. "Sowas erlebt man als Profi-Trainer nicht so oft und das wird sicher in Erinnerung bleiben." Das Spiel in München sei aber nun abgehakt, die volle Konzentration gelte der Partie gegen Wolfsburg. Das erste Aufeinandertreffen der beiden DEL-Teams in Straubing in dieser Saison haben die Tigers 5:2 gewonnen.

Torwartfrage noch offen

Noch ist unklar, ob Dietl auch gegen Wolfsburg im Tor stehen wird. Während der Woche haben die Tigers mit Tyler Parks aus Kanada einen neuen Torwart geholt. Der 29-Jährige ist am vergangenen Mittwoch in Straubing angekommen. Trainer Pokel will erst nach dem Abschlusstraining am Freitagvormittag entscheiden, wen er gegen Wolfsburg von Beginn an ins Tor stellt. Das gleiche gilt für den Einsatz von Neuzugang Trent Bourque. Der Kanadier steht beim Abschlusstraining erstmals zusammen mit seinem neuen Team auf dem Eis. Und auch Nationalspieler Marcel Brand kommt nach dem Olympia-Aus der DEB-Auswahl erst kurzfristig wieder in Straubing an.

Sonntag steigt das nächste Bayernderby

Am Sonntag wollen die Tigers gegen den Tabellenzwölften aus Augsburg ebenfalls gewinnen, um weiter alle Chancen auf die Playoff-Teilnahme zu haben.

Unterdessen hat die DEL bekannt gegeben, dass die reguläre Saison um eine Woche verlängert wird. Die 15 Clubs haben sich darauf geeinigt, die erste Playoff-Runde (Best of three) ab dem 5. April zu spielen.