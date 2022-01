Eishockey-Team für Olympia: Zu einem Viertel niederbayerisch

Niederbayern stellt ein Viertel des Teams der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking. Die Vorfreude bei den Teilnehmern ist groß.

Talentschmiede EVL

Gleich sechs gebürtige Niederbayern stehen im Aufgebot von Eishockey Nationaltrainer Toni Söderholm bei den Olympischen Spielen in Peking. Und der EV Landshut ist und bleibt die Talentschmiede des deutschen Eishockeys. Mit Nico Krämmer, Tom Kühnhackl, Tobi Rieder und Fabio Wagner kommen gleich vier Spieler aus dem Nachwuchs des EVL. Sie alle spielen inzwischen aber bei anderen Spitzenclubs in Deutschland beziehungsweise im Ausland. Dazu kommt Stefan Loibl, großgeworden bei den Straubing Tigers, der aktuell zusammen mit Tom Kühnhackl in der höchsten schwedischen Eishockeyliga spielt.

Gerade von Corona genesen

Mit dabei aus Niederbayern bei der Eishockey Nationalmannschaft in Peking ist auch der Dingolfinger Marcel Brandt, der sich als bekennender Olympia-Fan geoutet hat und von einem Kindheitstraum spricht, der jetzt für ihn in Erfüllung geht: "Ich denke, das ist das bedeutendste Turnier für jeden Sportler, dass er bei Olympia mitspielen und auflaufen kann und so sein Land repräsentieren darf", so Brandt. Der 29-Jährige hat gerade eine Corona-Erkrankung hinter sich und muss noch eine medizinische Kontrolluntersuchung in der nächsten Woche abwarten, bevor er ins Training einsteigen kann. Den Turnierbeginn mit dem ersten Gruppenspiel am 10. Februar gegen Kanada sollte der Verteidiger nach eigener Ansicht aber bestreiten können, er fühle sich bereits wieder fit.

Fotoalbum als Glücksbringer

Auf einer Pressekonferenz vor dem Turnier hat Marcel Brandt noch verraten, dass er als Glücksbringer einen kleinen Puck und ein Fotoalbum seiner Familie mit nach Peking nehmen wird. Die ständigen Berichte über Corona-Fälle bei den deutschen Handballern während der EM in den vergangenen Tagen hat Brandt nach eigenen Angaben aus Selbstschutz ignoriert.