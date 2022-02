Geigers Aufholjagd sichert Staffel-Silber

Enger Wettbewerb steht nach dem Springen fest

Viel enger hätten die Favoriten nicht in das Rennen starten können. Innerhalb von zwölf Sekunden gingen Österreich, Norwegen (+8 Sekunden), Deutschland (+11) und Japan (+12) in das Rennen. Mit über einer Minute Abstand erst der Rest der Nationen, die in das Rennen um die Medaillen auch nicht mehr eingreifen konnten.

Schon kurz nach dem Start hatte Startläufer Manuel Faißt den Rückstand auf Espen Bjørnstad (Norwegen) aufgeholt. Im Dreier-Gespann mit Japans Yoshito Watabe verfolgten sie den Österreichischen Startläufer Franz-Josef Rehrl, der sich absetzen konnte. Erst dauerte gut zehn Minuten bis Faißt ihn eingeholt hatte - und nach einem starken Schlussprint als Erster an Julian Schmid übergab.

Schmid muss im Schlusssprint Lamparter ziehen lassen

Fast die gesamt zweite Runde bleib das Vierer-Feld beisammen. Kurz vor Schluss zog Johannes Lamparter an. Espen Andersen konnte das Tempo mitgeben. Schmid und Hideaki Nagai mussten etwas abreißen lassen. Mit einem kleinen Rückstand übergab er an Frenzel, der wegen seiner elftägigen-Corona-Quarantäne nur im Hotelzimmer trainieren konnte.

Und das fehlende Training merkte man ihm an. Während Japans Akito Watabe sofort den Anschluss gefunden hatte, musste Frenzel kämpfen. Mit offenem Mund und schwer atmend kämpfte er um den Anschluss an die Spitzengruppe, den er schließlich fand - und doch wieder abreißen lassen musste. Beim zweiten Anstieg konnte er mit den anderen Läufern nicht mehr mithalten. Auf den letzten anderthalb Kilometern verlor er 37 Sekunden auf die Führungsgruppe.

Geiger greift an

Geiger ging sofort auf Aufholjagd. Mit großen Schritten griff er an. Während sich Graabak vorne absetzen konnte, kam Geiger der Verfolgergruppe immer näher. Nach zweieinhalb Kilometer hatte er Martin Fritz und Ryota Yamamoto eingeholt.

Es begann ein Stand-Off. Alle drei hatten Gold abgeschenkt, nahmen das Tempo komplett raus, versuchten die Führungsposition zu vermeiden. Wie schon bei seiner Goldmedaille war es der Schlusssprint, bei dem Geiger nicht zu halten war. Sein Antritt sicherte Silber vor Japan.