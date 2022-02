Olympia 2022 - Highlights 9. Tag: Langläufer überzeugen

Eishockey: Bislang stärkster deutscher Auftritt

Nach der 1:5-Auftaktklatsche gegen Kanada und dem knappen 3:2-Sieg über China hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erstmals in Peking überzeugt - trotz einer 2:3-Niederlage gegen die USA. Im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A ging die deutsche Auswahl sogar in der 2. Minute in Führung und konnte die Partie über weite Strecken auf Augenhöhe gestalten. Dennoch zogen die favorisierten Amerikaner zunächst auf 3:1 davon. Tom Kühnhackl machte es in der 58. Minute noch einmal spannend, als er den 2:3-Anschlusstreffer erzielte. Damit belegt das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in der Gruppe A Platz drei hinter den USA und Kanada. Am Dienstag folgt das Entscheidungsspiel gegen die Slowakei um den Einzug ins Viertelfinale. 2018 hatte Deutschland überraschend Olympia-Silber geholt.