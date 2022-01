Corona-Ticker Niederbayern: 500 Demonstranten in Regen

10.23 Uhr: Friedhofs-Schmiererei in Dingolfing: Täter gefasst

Schon nach kurzer Zeit konnte jetzt ein Mann ermittelt werden, der in Dingolfing eine Friedhofsmauer mit Parolen gegen die Corona-Maßnahmen beschmiert hatte. Nachdem die Graffitis in der Nacht von Samstag (15.01.) auf Sonntag (16.01.) entdeckt wurden, wurde anhand des Schriftbildes ein amtsbekannter Sprayer als Täter identifiziert. Der 56-Jährige wurde dann am Montag (17.01.) bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt entdeckt und von der Polizei angesprochen.

9.52 Uhr: Lichtprojektion an der Landshuter Rathausfassade

In Landshut haben sich am Montagabend erneut rund 1.000 Menschen getroffen, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. In der Altstadt gab es derweil eine Lichtprojektion an der Rathausfassade: Bei der von Stadt und Landkreis initiierten Aktion wurde den Helfern in der Corona-Krise gedankt. Zudem wurde bei der Lichtaktion über aktuelle Zahlen geimpfter Menschen in Stadt und Landkreis Landshut informiert. Oberbürgermister Alexander Putz stellte sich demonstrativ vor das Rathaus und sagte im Interview: "Wir wollen ein Zeichen setzen, haben am Rathaus eine Präsentation laufen und weisen auf ein paar Fakten hin. Vor allem darauf, wie viele Menschen sich impfen lassen zum Schutz für sich selber aber auch aus Solidarität mit unserer Gesellschaft. Und vor allem läuft hier an der Rathausfassade ein großes Dankeschön für alle Menschen, die im Kampf gegen die Pandemie an vorderster Front tätig sind." Das sei ein wichtiges Zeichen an "unsere Corona-Helden", so Putz weiter.

5.43 Uhr: 5.700 Teilnehmer bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Bei den regelmäßig am Montagabend stattfindenden Demos gegen die Corona-Maßnahmen haben am Montagabend laut Polizeipräsidium in Niederbayern insgesamt rund 5.700 Menschen teilgenommen. Die größten Veranstaltungen waren in Landshut mit 1.000 Teilnehmern, in Vilshofen mit 910 und in Dingolfing mit 565. Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage mitteilt, verliefen die Versammlungen störungsfrei.