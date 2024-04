Großer Andrang am lila See: Zufahrt gesperrt – zu Fuß erreichbar

Familien mit Kindern, ältere Ehepaare, angeblich sogar Wassersportler – der lila gefärbte Gipsbruchweiher nahe Füssen hat in den vergangenen Tagen viele Menschen angelockt. Nun hat die Stadt Füssen das Faulenbacher Tal für den Verkehr gesperrt.

Sensible Natur soll geschützt werden - Zufahrt nur noch für Anwohner

Man freue sich zwar über das große Interesse am "Lila See", betont Stefan Fredlmeier, Tourismusdirektor von Füssen, allerdings handle es sich beim Faulenbacher Tal um ein sehr sensibles Gebiet. Für derartig große Verkehrsströme sei das Tal "absolut ungeeignet". So führt die Straße nach Bad Faulenbach unter anderem durch einen engen Felsdurchbruch, der jeweils nur von einem Fahrzeug allein passiert werden kann.

Ab sofort ist die Zufahrt ins Faulenbacher Tal deshalb nur noch für Anwohner und direkt in Bad Faulenbach untergebrachte Hotelgäste möglich.

Tagesgäste sollen Schauspiel aber weiterhin sehen können

Der Stadt betont, dass Tagesgäste am "Lila See" aber auch weiterhin herzlich willkommen sind und das Naturschauspiel gerne genießen sollen. Man bittet nur darum, an Parkplätzen außerhalb des Faulenbacher Tals zu parken oder gleich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und den Besuch des Weihers mit einer schönen Wanderung oder Radtour zu verbinden. Der See sei von mehreren Parkplätzen aus auch weiterhin in knapp zehn Minuten zu Fuß zu erreichen, so beispielsweise vom Parklplatz "Morisse" aus, der nahe der Füssener Altstadt liegt.

Purpurbakterien bringen See zum Leuchten

Seit einer guten Woche sorgt der Gipsbruchweiher mit seiner intensiven Lila-Färbung für Aufsehen. Auslöser sind die im See vorkommenden Purpurbakterien, die nun anfangen zu blühen und das Wasser in verschiedensten Lila-Tönen leuchten lassen. Im Gegensatz zu Blaualgen, sind Purpurbakterien für Mensch und Tier laut Experten unbedenklich. Wie lange das Naturschauspiel noch bewundert werden kann, ist offen. Mit jedem Regenschauer kann die Lila-Färbung wieder verschwunden sein.

Das Schauspiel ist meist nur im Abstand mehrerer Jahre zu sehen, zuletzt war der Weiher 2020 durch Purpurbakterien verfärbt.Voraussetzung für das Auftreten der Bakterien sei, dass wenig Sauerstoff und Schwefel im Wasser sei, hatte der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten, Karl Schindele, bereits am Mittwoch erklärt. "Die Bakterien sind normalerweise weiter unten in den Gewässern, da sieht man sie nicht." Unter bestimmten Bedingungen kämen sie an die Oberfläche. Temperatur, Wind und Lichteinfall würden die Verfärbung beeinflussen.