Landtags-Vizepräsident Alexander Hold an Krebs erkrankt

Der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Alexander Hold (Freie Wähler), ist an Krebs erkrankt. Laut Hold handelt es sich um einen bösartigen Tumor der Prostata, der noch in diesem Monat entfernt werden soll. Wie lange er als Vizepräsident ausfällt, ist unklar.

In der Mitteilung heißt es, welche weiteren Therapien erforderlich seien, werde sich nach der Operation zeigen. Er sehe aber sehr zuversichtlich in die Zukunft. Dabei verweist Hold auf sein, wie es heißt, sehr gutes Immunsystem und seine positive Einstellung. Man wachse an Herausforderungen, so Hold.

Unterstützung von Fraktionschef Streibl

Mit großer Betroffenheit reagierten Holds Fraktionskollegen. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Florian Streibl, teilte mit, er persönlich sei davon überzeugt, dass Holds heiterer, fröhlicher und dem Leben zugewandter Charakter ihm dabei helfen werde, die Krankheit zu überwinden. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihm", so Streibl.

Ehemaliger TV-Richter und Landtags-Vize

Mit seinem Gang an die Öffentlichkeit möchte Hold möglichen Fragen nach seiner längeren Abwesenheit zuvorkommen. Gleichzeitig appelliert er an alle, frühzeitig und regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen.

Hold wurde einer breiten Öffentlichkeit durch die Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" bekannt. Seit Ende 2018 sitzt er für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag.