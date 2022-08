Würzburger startet mit Lastenrad erste mobile Fahrradwerkstatt

Kurz vor halb neun in der Fahrrad-Werkstatt von Stefan Dietrich. Rund um eine brusthohe Theke stehen hier zahlreiche unterschiedliche Lastenräder, aber auch Anhänger und jede Menge Zubehör. Heute Vormittag stehen aber zwei Auswärts-Termine an, für die Stefan Dietrich quer durch Würzburg fährt – und zwar mit dem Fahrrad.

Lastenrad als fahrende Werkstatt mit Ersatzteilen und Werkzeug

"Ich pack jetzt hier meine fahrende Werkstatt. Da ist alles dabei, was man für den klassischen Kundendienst braucht: Bremsbeläge, Schläuche in allen Größen, Schaltzüge, Bremszüge, Bremsentlüftung und Bremsflüssigkeit. Für den normalen Kundendienst hab ich immer alles dabei."

Dann kann es losgehen. Das Besondere an seinem Fahrrad-Reparatur-Service: Die Kunden kommen nicht zu ihm, sondern er – quasi klimaneutral – mit seinem speziell umgebauten Lastenrad zu seinen Kunden. Der große Vorteil für ihn: Flexibilität. "Wenn spontan jemand einen Termin braucht und ich bin in der Nähe, dann kann es sein, dass ich direkt vorbeikomme." Aber in der Regel seien die Tage geplant und die Termine fix. "Alles andere wäre viel zu stressig – es ist so schon ziemlich straff geplant. Ich will ja auch beim letzten Termin am Abend noch pünktlich kommen."

Kundschaft freut sich

Eine halbe Stunde plant er für jede Strecke vom einen zum nächsten Termin ein. Am anderen Ende der Stadt, in der Zellerau, ist er mit dem Lastenrad innerhalb von 20 Minuten. Dort wartet heute sein erster Kunde, Florian Greß – für den dieser Service "to go" eine große Erleichterung ist. "Sonst bin ich zum Händler gefahren, habe dort mein Rad abgegeben, bin dann mit Bus und Bahn zur Arbeit, abends dasselbe nochmal." Dass er gemütlich hierher ins Büro radeln kann, während Stefan Dietrich sein Fahrrad repariert, ist für ihn die optimale Lösung.