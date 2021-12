Rhöner Innovation: Ferngesteuerte Bremse fürs Laufrad

Viele Eltern werden die Situation kennen: Die Kleinen sind begeistert mit dem Laufrad unterwegs. Dabei düsen sie auf eine Kreuzung zu oder fahren immer schneller bergab und schaffen es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Stopp-Rufe wollen beziehungsweise können sie manchmal auch gar nicht mehr hören. Mutter oder Vater rennen dann besorgt hinterher.

So ging es auch Sebastian Lyschick aus Bad Neustadt an der Saale, selbst Vater von zwei Töchtern. Eine Lösung musste her. Einfach zu montieren, nicht zu teuer, immer einsatzbereit sollte sie sein. Vor vier Jahren dann, mitten in der Nacht, kam dem Wirtschaftsingenieur schließlich die zündende Idee: Eine ferngesteuerte Bremse, bei der per Funk ein Bremskeil ausgelöst wird und so das Laufrad stoppt.

Firmengründung im Lockdown

Überzeugt von seiner Idee nimmt Lyschick ein Abfindungsangebot seines Arbeitgebers an und steckt Zeit, Geld und Energie in seine Erfindung. Fast drei Jahre lang tüftelt der heute 40-Jährige in seiner Werkstatt, feilt an diversen Prototypen. Per Zufall lernt er Julius Müller kennen und kann den IT-Unternehmer sofort für seine Innovation begeistern. Die beiden Rhöner merken sie passen gut zusammen und so gründen sie ihre gemeinsame Firma mystopy – Anfang 2020, kurz vor dem ersten Lockdown in der Corona-Pandemie.

Erfindung überzeugt Weltmarktführer

Sie lassen sich ihre Erfindung patentieren, erstellen Businesspläne, nehmen Kredite auf, verpflichten sich zu Bürgschaften. Doch ihr Mut wird belohnt: Seit etwa einem Monat wird ihre Erfindung produziert und kann im eigenen Online-Shop bestellt werden. Und auch Puky, der Weltmarktführer für Laufräder, ist von der Rhöner Innovation überzeugt: Ab 2022 wird der Hersteller die Bremse ins Sortiment aufnehmen und direkt vertreiben – mit oder ohne Laufrad.

So funktioniert die Bremse fürs Laufrad

Der ferngesteuerte Bremsassistent wird einfach an der Sattelstange des Laufrads befestigt und kann durch ein Funksignal aktiviert werden. Dazu müssen die Aufsichtspersonen lediglich den Knopf am mitgeliefertem Armband drücken. Dadurch fällt der Bremskeil auf das Hinterrad und das Laufrad bleibt stehen. Die Eltern oder Großeltern können entspannt zu ihrem Kind laufen, die Bremse wieder lösen und gleichzeitig die Situation gemeinsam besprechen – bevor die Fahrt wieder weitergeht.