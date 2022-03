Fahrrad statt Auto: Tipps rund um den Radl-Kauf

Die Spritpreise steigen gerade in ungeahnte Höhen und so mach einer überlegt, aufs Rad umzusteigen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Denn auch der nahende Frühling macht einem die Entscheidung leichter. Allerdings sollten Sie sich nicht wahllos ein Rad aus dem nächsten Laden holen oder den verrosteten Drahtesel aus dem Keller ausgraben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Wohle Ihrer Gesundheit sollten Sie beim Einstieg in die Fahrradsaison einiges beachten.

Welches Fahrrad für welchen Zweck?

Irgendwann gibt auch das treuste Radl auf. Dann muss man sich nach einem neuen umsehen. Bloß, welchen Rad-Typ wählen aus dem breiten Angebot? Mountainbike, Holland-Rad oder Liegerad? Fahrräder gibt es viele, aber nicht jedes ist für jeden Zweck geeignet. Grob lassen sich Räder in Allrounder und Spezialräder einteilen.