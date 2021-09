20.09.2021, 05:35 Uhr

Wohnhaus niedergebrannt: Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Ein Haus niedergebrannt, ein weiteres beschädigt: In Aidenbach im Landkreis Passau ist am frühen Montagmorgen ein Reihenhaus in Brand geraten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist immer noch im Einsatz.