vor 35 Minuten

E-Scooter könnte Großbrand in Augsburg verursacht haben

Was den Brand in der Augsburger Innenstadt verursacht hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei geht unter anderem dem Verdacht nach, dass ein E-Scooter-Akku den Brand ausgelöst hat. Ein Mann soll den privaten Roller in seiner Wohnung geladen haben.