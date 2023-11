Mehr türkische Staatsangehörige suchen in Deutschland Schutz

Eine Gemeinschaftsunterkunft in der Region Ingolstadt: Hier leben seit knapp drei Monaten zwei türkische Männer. Sie wollen anonym bleiben. Amirs und Maliks (Namen geändert) Geschichten ähneln sich. Beide arbeiteten als Lehrer an einer der Militärschulen der türkischen Regierung. Mit dem Putschversuch von 2016 änderte sich für die beiden Männer alles.

Nach Putschversuch: Verdächtigungen und Verfolgungen

Die Regierung um Präsident Erdogan verdächtigte zahlreiche Menschen, am Putsch beteiligt gewesen zu sein. Viele von ihnen wurden inhaftiert oder verloren unter anderem ihren Job - so auch der 53-jährige Amir. "Seit 2016 habe ich Angst vor unserer Regierung. Sie haben das gesamte Justizsystem zerstört – im ganzen Land", berichtet er. Seine Frau sei mit den erwachsenen Kindern bereits 2016 in ein anderes Land geflohen.

Gegen ihn laufe in der Türkei nun ein Prozess, erzählt er. "Alles, was ich getan habe, war, dass ich diese 'regimekritischen' (Anmerkung d. Red.) Bücher gelesen habe. Sie nannten mich einen Terroristen. Ich habe nie eine Waffe gehalten, ich habe nur ein Buch gehalten und sie nennen mich Terrorist. Und deshalb bin ich in der Türkei angeklagt." Über sechs Jahre Haft drohten ihm, wie er erzählt.

Malik hat Angst vor erneuter Haft

Ähnliche Erfahrungen hat auch der 33-jährige Malik gemacht. Er habe die Regierung Erdogans kritisiert. Deshalb drohe ihm in der Türkei eine Gefängnisstrafe. Seine Frau und seine beiden kleinen Kinder habe er in seinem Heimatland zurückgelassen. "Es war sehr schwer für mich, meine Familie zu verlassen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste fliehen, sonst wäre ich ins Gefängnis gekommen." Er sei schon einmal inhaftiert gewesen, berichtet Malik. Das wolle er nicht noch einmal erleben: "Das war eine schwierige Zeit. Wir wurden geschlagen und die Lebensbedingungen dort sind einfach schrecklich", erzählt er.

Beide Türken hoffen nun, in Deutschland in Sicherheit zu sein. Denn den Glauben an die türkische Justiz und ein faires Verfahren haben sie verloren. Immer wieder betonen sie, dass es eine unabhängige Justiz in der Türkei nicht mehr gebe und der Terrorismus-Begriff extrem weit gefasst werde.

Zahl der türkischen Asylanträge nahezu verdoppelt

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, haben in diesem Jahr bis Ende Oktober rund 45.000 türkische Staatsangehörige einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Das sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. 30,4 Prozent der Erstanträge auf Asyl stellten im Oktober Menschen aus der Türkei - das ist Platz zwei hinter Anträgen von Syrerinnen und Syrern, von denen 33 Prozent der Anträge stammten, und vor Geflüchteten aus Afghanistan, die knapp zwölf Prozent der Anträge stellten.