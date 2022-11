Wie gelingt ein "Wir"? Deggendorfer Kulturmühle als Ort für alle

Vereine schließen sich für Integration zusammen

Die Idee: Ein Musik-Konzert - international, verschiedene Kulturen, gemeinsam. Saxophon, Klavier und Tanzeinlagen, ebenso wie eine Kunst-Ausstellung und internationales Essen. All das soll verbinden. Dafür schließen sich jetzt zum ersten Mal viele Vereine aus Deggendorf mit den ukrainischen Frauen zusammen: der Koliiibri-Verein um Glasschröder, das christliche Hilfswerk Hoffnungsträger aus Deggendorf um Michaela Wutz und "Demokratie leben in Deggendorf" mit Ursula Keßler.

"Bisher sind Ukrainer da, aber wo sieht man sie?"

Ukrainerin Inna Kovtunenko ist beim Planen des Konzerts dabei. "Unsere Songs, unsere Musik, unsere Kleidung - alles: Wir wollen zeigen, wer wir sind." Glasschröder von der Kulturmühle strahlt und hofft, dass das Konzert in Deggendorf ankommt - genauso wie Gymnasiast Johannes Wutz vom christlichen Hilfswerk Hoffnungsträger: "Eine Hoffnung ist auch, dass man die Kulturmühle und die Vereine bekannter macht: Bisher sind die Ukrainer da, aber wo sieht man sie dann? Wenn man weiß, hier entsteht dieser Austausch, dann ist das viel haltbarer."

Kulturelle Begegnungen für ein Gelingen der Gesellschaft

Für Ursula Keßler von "Demokratie leben" kommt es beim Konzert vor allem darauf an, dass unterschiedliche Gruppen die Möglichkeit haben, sich zu begegnen: "Denn auch das Ausspielen von benachteiligten Gruppen gegeneinander nach dem Motto `Jetzt kriegen die Ukrainer was, andere nichts´ - das finde ich ganz schlecht für den Zusammenhalt in der Gesellschaft."

Das sieht auch Kostas Vlichilis von Hoffnungsträger so - er selbst ist Grieche, seine Frau Ukrainerin. In seinem Restaurant arbeiten mittlerweile zwei ukrainische Frauen. Das Konzert sei ein erster Schritt: "Wir können uns gegenseitig helfen. Alle Seiten werden davon profitieren."

Integration: Barrieren überwinden und Brücken bauen

Die Vereine schließen sich jetzt zusammen, das Musikkonzert am 19. November ist ein Anfang und soll Barrieren überwinden und Brücken zwischen den Kulturen bauen. Dann, so die Hoffnung, kommen bei den Veranstaltungen wie beim Sport-Kurs in der Deggendorfer Kulturmühle nicht nur Ukrainerinnen zusammen: "Wir wünschen uns das, weil so viele deutsche Menschen uns geholfen haben und wir schätzen das", so Lina Martynenko.