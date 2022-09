"Wir gesucht - Was hält uns zusammen?" Die BR-Beiträge zur ARD-Themenwoche 2022

In der öffentlichen Diskussion ist viel von Spaltung und Konflikten die Rede – dem trägt die 17. ARD-Themenwoche 2022 vom 6. bis 12. November 2022 mit dem Titel "Wir gesucht – Was hält uns zusammen?" Rechnung. Der Bayerische Rundfunk beteiligt sich in allen Programmen und Ausspielwegen, zeigt Konfliktpotenziale auf und stellt zukunftsfähige Lösungswege vor.

Zahlreiche Magazinbeiträge, Dokumentationen, Feature und vieles mehr gibt es in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek zum vorab- und nachhören. Federführend für die ARD Themenwoche sind in diesem Jahr der Südwestdeutsche Rundfunk und der Hessische Rundfunk.

Die Sendungen in ARD alpha

Mittwoch, 9. November 2022, 21.00

Geschichte ist Zukunft: Stereotyp und Sündenbock

(BR 2022)

Die Sendung hinterfragt anhand einer Gruppe von Menschen die Mechanismen und Stufen der Ausgrenzung bis hin zu einem Genozid und zeigt dabei gleichzeitig Maßnahmen zur Verhinderung auf. Der Erzählstrang wird von zwei wichtigen Metaebenen begleitet: der Beschäftigung mit modernem und altem Antisemitismus sowie der Frage nach der pädagogischen Verantwortung.

Außerdem geht es um die Lebensrealität von Minderheiten in der heutigen Gesellschaft und dem Bewusstsein über die Situation, in der sie sich befinden.

Mittwoch, 9. November 2022, 21.30 Uhr

Sind wir Rassisten? Der Test

Dokumentation, ORF, 2020

Wie schnell verlieren wir unser Mitgefühl? Sind wir bereit andere Menschen zu diskriminieren, sie rassistisch zu beleidigen? Dazu gab es ein außergewöhnliches Experiment: 23 Teilnehmer lassen sich darauf ein, ohne vorher die Details zu kennen. Die Gruppe wird geteilt, in Blauäugige und Braunäugige. Die Blauäugigen werden von Beginn an diskriminiert, die Braunäugigen privilegiert. Werden sich die Blauäugigen das gefallen lassen? Was passiert mit der Gruppe, wenn sie ständig Diskriminierung ausgesetzt ist? Wie werden die Braunäugigen reagieren? Steigen Sie auf die Diskriminierung ein, werden sie zu Mitläufern oder lehnen Sie sich gegen den Trainer auf? Die Dokumentation zeigt: In jedem von uns kann ein Rassist stecken und jeder von uns ist manipulierbar.

Donnerstag, 10. November 2022, 21.00 Uhr

Zum Glück zu zehnt - Leben in einer Großfamilie

Dokumentation, SWR 2020

Warum bekommt ein Paar eigentlich acht Kinder? Paul, der Familienvater sagt dazu: "Es war einfach so! Da kam immer noch eins und noch eins, und irgendwie konnte man nicht so recht aufhören." So sind es dann am Ende acht geworden, darunter zweimal Zwillinge. Sie empfinden dies als großes als Glück und vermissen nichts, sagen sie, auch wenn Paul einräumt, dass nicht allzu viele Freiräume für sie als Eltern bleiben. Monika war früher Model, hatte angefangen zu studieren, dann abgebrochen, die Kinder bekommen. Und von da an nie wieder nie beruflich etwas vermisst, sagt sie. Paul wollte Schauspieler werden – und hat diesen Traum aufgegeben – damals, als die erste Tochter kam. Er wurde Inspizient, ist im Düsseldorfer Schauspielhaus der "Dirigent hinter der Bühne". Geld und materielle Dingen ist dem Paar nicht so wichtig; was zählt ist das gemeinsame Leben, zusammen mit ihren Kindern Luise, Emil, Anton, Lotte, Serafin, Nepomuk, Alvar und Linnea. Musik und Sport spielen im Leben der Kinder eine große Rolle, bei Bundeswettbewerben zu "Jugend musiziert" schneiden einige der Geschwister immer brilliant ab. Im Jahr 2010 hat SWR-Autorin Susanne Brand Familie Adler kennengelernt und filmisch portraitiert. Wie geht Ihnen heute, neun Jahre später, wo ein Kind nach dem anderen das Haus verlässt? Wie gestalten Monika und Paul nun sie ihre neuen Freiräume? Haben sie das Gefühl, nun doch etwas verpasst zu haben? Die Adlers sagten damals, sie möchten ihren Kindern ein gutes Fundament für's Leben mitgeben. Hat das geklappt?

Donnerstag, 10. November 2022, 21.45 Uhr

Abenteuer Großfamilie. Die Erziehungskünstler

Dokumentation, SWR 2022

Sie sind alles außer Mainstream. Feuerspeien und Rollenspiel gehören zum Erziehungskonzept: Die zehnköpfige Familie Lürig betrachtet ihren Alltag als kreatives Chaos mit unerschöpflichem Potenzial. Der Maler Ralf Lürig und seine musizierende Frau Sabrina haben acht Kinder zwischen drei und 21 Jahren und bevölkern ein altes Hotel in Aach im Hegau. Die Familie tritt als Chor "The Lyrics" auf, alle spielen ein Instrument und selbst Hausarbeit und Küchendienste werden dank fantasievoller Rollenspiele zum Event. Dabei ist es schwierig, als freischaffender Künstler eine Großfamilie zu ernähren. Doch mit vielen Ideen, Arbeit und Zuversicht kommt die Familie gut über die Runden. Ein ruhiges Fleckchen sucht man im turbulenten Alltag vergeblich, aber vermisst das jemand in dieser ungewöhnlich kreativen Großfamilie?

Die Sendungen im BR Fernsehen

Die täglichen Nachmittagssendungen "Wir in Bayern" (16.15 Uhr) sowie die Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" (19.30 Uhr) greifen die ganze Woche über das Thema der ARD Themenwoche, "Was hält uns zusammen?" auf.

Sonntag, 06.11.2022, 10.30 Uhr

Hoffnungsgeschichten - Himmlische Wohngemeinschaften

Sonntag, 06.11.2022, 19.15 Uhr

Unter unserem Himmel – Dorfhelferinnen

Von Daniela Agostini

Dokumentation, 2022

Auch als vierteilige Serie in den Mediatheken

Sie sind Hauswirtschafterin, Landwirtin, Pflegerin und Erzieherin in einer Person: Dorfhelferinnen. Sie springen ein, wenn die Frau des Hauses ausfällt. Die Dokumentation begleitet die drei jungen Dorfhelferinnen Andrea Seiler, Paula Geißinger und Anja Rottler in ihrem Berufsalltag, der facettenreicher nicht sein könnte. Dorfhelferinnen kommen genau dann zu Familien, wenn diese aufgrund von Schwangerschaft, Unfällen, Krankheit oder Todesfällen aus der Bahn geworfen werden und dringend Unterstützung brauchen, damit der Betrieb weiterlaufen kann. Die Dorfhelferinnen übernehmen die Aufgaben der Frau des Hauses bzw. der Bäuerin. Sie packen überall da an, wo sie gebraucht werden. Mal helfen sie einer Familie im Haushalt und bei der Kinderbetreuung, beim Kochen und Einkaufen, ein anderes Mal müssen sie auf dem Hof einspringen, den Stall ausmisten, Kühe melken und die Milch rechtzeitig zur Weiterverarbeitung liefern. Die Einsätze sind nicht nur vielseitig, sondern auch emotional und sozial herausfordernd. Ständig müssen sich die Dorfhelferinnen in neue Familien und sich in die Abläufe unterschiedlicher landwirtschaftlicher Betriebe einfügen. Sie müssen Spontanität, Offenheit und Flexibilität mitbringen, denn der Beruf kennt keinen geregelten Arbeitsalltag. Jeder Tag ist anders und birgt neue Herausforderungen. Oft gilt es mehrere Familien oder Betriebe an einem Tag zu besuchen und dort auszuhelfen. Das erste Aufeinandertreffen mit einer neuen Familie bleibt immer aufregend. Vor allem bei einem Trauerfall ist Sensibilität und Fingerspitzengefühl gefragt.

Der Film begleitet Andrea Seiler, die gerade ihren Abschluss zur staatlich geprüften Dorfhelferin macht und ihren ersten Arbeitstag erlebt, Paula Geißinger, die sich zurzeit vor allem um Familien und deren Kinder kümmert, und Anja Rottler, die Alleskönnerin, die momentan im Stall wie im Haushalt alles managt und für die der Beruf Dorfhelferin eine echte Berufung ist.

Aber es geht noch um mehr: um Einblicke in familiäre, wirtschaftliche und politische Strukturen auf dem Land. Welche Probleme gibt es für die Menschen hier Tag für Tag, was beschäftigt sie, wie rüsten sie sich für die Zukunft?

Montag, 07.11.2022, 21.00 Uhr

Bayern erleben. Die Reportage – Mann, Frau, Divers – wie werden Menschen glücklich in ihrem Körper

Matthias Luginger macht sich auf die Suche nach den vielen Facetten des individuellen Identitäts- und Liebesglücks. Er trifft Menschen in Bayern, die ihren eigenen Weg gehen und in kein vorgefertigtes Raster passen. Er ist mit Tobi aus Passau bei seinem Auftritt als Dragqueen dabei. Er begleitet Samu aus Aschaffenburg bei seiner Geschlechtsangleichung zum Mann. Und er trifft Viktoria aus Rosenheim, die als Trans-Frau eine glückliche Ehe führt. Mit Mut und Entschlossenheit haben diese Menschen ihren Lebenswandel selbst in die Hand genommen. Auch wenn ihre Geschichten zunächst verwirrend oder gar befremdlich erscheinen, zeigt sich im Laufe der Begegnungen, dass die treibende Kraft, die allen gemeinsam ist, letztlich die konsequente Suche nach dem Glück ist.

Montag, 07.11.2022, 22.00 Uhr

Lebenslinien - Maria und ihr Haus für alle

Von Birgit Eckelt

BR 2022

Maria wird 1953 in München geboren. Ihre Eltern hatten sich einen Sohn gewünscht. Die Enttäuschung bekommt Maria zu spüren und sie tut alles dafür, die Aufmerksamkeit und Liebe ihrer Eltern zu bekommen. Durch diese Erfahrung entwickelt sie aber auch einen starken Gerechtigkeitssinn und einen Blick für Außenseiter. Sie wird Lehrerin in Eichstätt, orientiert sich an alternativer Pädagogik, um auch benachteiligte Kinder zu fördern. Doch im Staatsdienst ist dafür in den 1970er-Jahren kein Platz. Sie kündigt und geht nach Berlin, wo sie in einem Alternativprojekt gefährdete Jugendliche unterrichtet. Als nach drei Jahren alles scheitert, kehrt sie zurück nach München und studiert Volkskunde, ein damals noch recht angestaubtes Fach. Ihre Leidenschaft gilt vor allem der Volksmusik. Sie spielt selbst Hackbrett und lernt darüber Fridolin kennen. Die beiden verlieben sich, heiraten und gründen 1998 eine Künstleragentur, in der sie vor allem bayerische Künstler vertreten, die in dieser Zeit noch keine so große Fangemeinde haben wie heute. Als Fridolin und sie älter sind, ziehen sie nach Landshut und wollen eigentlich etwas kürzertreten. Doch es kommt anders: Auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum ringen sie der Stadt kostengünstig ein Grundstück für ein genossenschaftliches Wohnprojekt ab. Nach vielen Diskussionen, Abstimmungen und einer langen Bauphase ziehen sie 2017 mit weiteren 21 Parteien dort ein, eine Gemeinschaft aus Alt und Jung.

Dienstag, 08.11.2022, 23.30 Uhr

nachtlinie - Im Gespräch: Patrick Lindner

Mittwoch, 9. November, 22.00 Uhr

DokThema - Glücksspiel Transplantation - das lange Warten auf ein Organ

Autoren: Eva Frisch, Alf Meier

BR 2022

Den Begriff "Triage" kennen sie nicht nur durch Corona: Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Bei einer HU-Listung (high urgency, hohe Dringlichkeit) beträgt die Wartezeit derzeit bis zu einem Jahr. Wer diese hohe Priorität nicht bekommt, gleichwohl aber eine Transplantation benötigt, wartet unter Umständen viele Jahre. So geht es Thomas Krauß. Nach einer verschleppten Erkältung hatte er plötzlich Herzprobleme. Zweimal musste er wiederbelebt werden. Da es schnell gehen musste, bekam der 45-jährige Familienvater aus dem Allgäu ein Kunstherz. Seit drei Jahren überlebt er nur dank einer implantierten Pumpe, die von außen mit Strom versorgt wird. In einer Langzeitbeobachtung begleitet das BR-Autorenteam Eva Frisch und Alf Meier den zweifachen Familienvater bei seinem Kampf um eine Transplantation und für eine bessere Gesetzeslage. Denn in anderen europäischen Ländern gilt zumeist die Widerspruchslösung. Dort ist die Organentnahme an Verstorbenen zulässig, wenn diese nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen haben. In Österreich, wo diese Widerspruchslösung z.B. gilt, ist die Wartezeit deutlich kürzer. In Deutschland dagegen brauchen auch Patienten, die auf der HU-Liste stehen, viel Geduld. Die Wartezeit müssen sie stationär im Krankenhaus verbringen. Ein Umstand, der weder der körperlichen Verfassung zuträglich ist, noch einfach ist für die Angehörigen. Wie schwer das sein kann, zeigt das Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die ihren vierzehnjährigen Sohn zurücklassen muss. Das Team begleitet die beiden vor, während und nach der Transplantation.

Mittwoch, 9. November 2022, 22.45 Uhr

Walchensee forever

Dokumentarfilm von Janna Ji Wonders und Nico Woche

Eine Produktion der Flare Film GmbH (Produzent: Martin Heisler) in Ko-Produktion mit dem BR, gefördert von FFF Bayern und DFFF.

Es gibt Orte, die uns auf schicksalshaft Weise binden und an die wir ein Leben lang immer wieder zurückkehren. Die Münchner Filmemacherin Janna Ji Wonders erzählt aus der Perspektive der Tochter und Enkelin vor der Kulisse des bayerischen Walchensees eine Fünf-Generationen-Geschichte. Im Zentrum stehen vor allem drei Frauen: Großmutter Norma, die ihr Leben lang ein Ausflugscafé am Walchensee betrieben hat und erst mit 106 Jahren gestorben ist; Jannas Mutter und deren Schwester, die 1968 als Künstlerinnen aufbrechen in die weite Welt, um sich selbst zu finden. Nur eine der beiden kehrt wieder zurück in die Heimat und zu ihrer Mutter. Die andere stirbt auf mysteriöse Weise bei einem Autounfall. Mit einmaligem Archivmaterial aus den letzten fast 100 Jahren erzählt diese Familiensaga, die an ihren äußeren Enden von ihrer Urgroßmutter bis hin zu ihrer eigenen Tochter heute reicht, von Heimat und Zusammengehörigkeit.

Mittwoch, 9. November 2022, 0.25 Uhr

Kurzfilmnacht - Im Schoß der Familie

Familien können ein Hort der Geborgenheit sein – oder ein Schlachtfeld. Oft sind die hier ausgetragenen Konflikte Katalysatoren für Neues. In jedem Fall aber sind sie gut für Geschichten. Aus Hamburg, Leipzig, München und Köln kommen die vier Kurzfilme dieser Kurzfilmnacht, in denen es um existentielle Fragen des Zusammenlebens geht. Hier zeigen sich – vorzugsweise an Weihnachten - die gesellschaftlichen Entwicklungen unter dem familiären Brennglas.

In "Ada und Naemi" begegnen sich zwei Halbschwestern zum ersten Mal. In "Der Besuch" möchte ein Weihnachtsmann angesichts seiner zunehmend materialistischen, kleinen Kunden seinen roten Mantel am liebsten an den Nagel hängen. In "Im Speckmantel" prallen an Weihnachten unterschiedliche politische Ansichten aneinander. Und in "Mitose" müssen zwei Schwestern nach langer Pause wieder zueinander finden.

Donnerstag, 10. November, 19.00 Uhr

mehr/wert: Monothematisch zum Thema der ARD-Themenwoche

Samstag, 12. November, 20.15 Uhr

Was machen Frauen morgens um halb vier? (Fernsehfilm)

Die Komödie von Matthias Kiefersauer aus dem Jahr 2012 erzählt von einer kleinen, traditionellen Familienbäckerei in der bayerischen Provinz, die sich gegen die mächtige Konkurrenz einer ausländischen Billig-Backkette behaupten muss – ob sie dank der tatkräftigen Unterstützung ihrer Stammkundschaft den David gegen Goliath-Kampf gewinnen kann? Neben Brigitte Hobmeier sind unter anderem Muriel Baumeister, Peter Lerchbaumer, Thomas Unger und Julia Eder zu sehen.

"Was machen Frauen morgens um halb vier?" feierte am 4. Juli 2012 auf dem Filmfest München seine Premiere. In Deutschland verzeichnete der Film insgesamt 27.442 Kinobesucher und 2013 wurde der Film für den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie "Beste Filmmusik" nominiert.



Samstag, 12. November, 22.00 Uhr

Falsche Siebziger (Fernsehfilm)

In einem kleinen Weiler sterben fast gleichzeitig drei Senioren. Die Dorfbewohner beschließen, sie offiziell am Leben zu erhalten, um mit der Rente der Verstorbenen besser über die Runden zu kommen. Damit der Trick nicht auffällt, müssen sie aber Doubles finden. Das Lügengebilde, das die kleine Gemeinschaft errichtet, wird immer größer und damit auch die Gefahr, aufzufliegen. Als dann auch noch neue Nachbarn im Ort auftauchen, spitzt sich die Lage deutlich zu. Es gibt weitere Leichen und schließlich Probleme mit der Polizei. Das gewagte Spiel gerät vollkommen außer Kontrolle.

Matthias Kiefersauers freche, schwarzhumorige Komödie aus dem Jahr 2017 beginnt mit einem kleinen Schwindel, der zur großen Lüge wird und so spitzt sich die Lage aller Beteiligten immer mehr zu. Sebastian Bezzel, Gundi Ellert und Ilse Neubauer u.a. im gewagten Spiel mit dem Sozialbetrug.

Samstag, 12. November, 23.30 Uhr

Freundschaft auf den zweiten Blick (Fernsehfilm)

Elmar Kern (Jürgen Heinrich) mag keine Veränderungen. Nach dem Tod seiner Frau fehlt dem 69-Jährigen jeglicher Antrieb für einen Neuanfang. Genau das hat Marlene (Teresa Harder) jedoch bereits vorhergesehen – und sich zu Lebzeiten für ihn etwas einfallen lassen, um ihn aus seiner Komfortzone der Trauer zu holen: einen Hund als treuen Begleiter und ein detailliertes Programm, das sie Elmar posthum in aufgezeichneten Videobotschaften vorgibt. Ihr zuliebe lässt sich der Witwer auf alles ein – sogar Tanzstunden, bei denen er die Kursleiterin Anna (Heike Trinker) kennenlernt. Marlenes letzte Geschäftsentscheidung, den gemütlichen Optikerladen ausgerechnet der absatzorientierten Kette "Weitblick" anzuschließen, gibt ihm jedoch Rätsel auf. Plötzlich muss sich Elmar dem Regionalleiter Frank Wolf (David Rott) unterordnen, nur um das eigene Geschäft weiterführen zu können! Am meisten gehen dem ansonsten so besonnenen Geschäftsmann die schneidige Art und der raue Ton seines neuen Vorgesetzten auf den Keks. Als Elmar jedoch erfährt, warum der Familienvater Frank heimlich in der Filiale übernachtet, brechen die Fronten auf. Denn die Kontrahenten verbindet nicht nur der Hund, der beiden als Herrchen folgt.

Regie in dem humorvollen Fernsehfilm von Michel Birbaek aus dem Jahr 2021 führt Holger Haase ("Männertag").

Die Sendungen im BR-Hörfunk

Bayern 2

Montag, 12. September., 10.05 Uhr

Notizbuch: Beitrag zum Start des "Wir-Projekts"

Sonntag, 16. Oktober bis Sonntag, 6. November.2022, 18.05 Uhr

Kulturjournal: Zusammenhalt und Differenz - Momentaufnahmen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft (AT) Vierteilige Serie im Vorfeld der ARD-Themenwoche

Sonntag, 6. November, 19.30 Uhr

Musik für Bayern: Die Rolle der Laienchöre und Laienorchester für das gesellschaftliche WIR

Montag, 7. November, 09.05 Uhr

radioWissen:Garanten der Freiheit

Meinungsfreiheit. Geschichte eines umstrittenen Rechts. Von Thies Marsen

"Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist (…) eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt", sagt das Bundesverfassungsgericht. Und tatsächlich ist eine freie Gesellschaft ohne Meinungsfreiheit nicht vorstellbar. Wie die meisten Menschenrechte musste auch die Meinungsfreiheit den Machthabern - insbesondere Religionsführern und Monarchen - in Jahrtausende währenden Auseinandersetzungen abgerungen werden, bis sie 1789 in der "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" erstmals verbindlich festgeschrieben wurde. Heutzutage haben sich zwar theoretisch fast alle Staaten der Welt gesetzlich verpflichtet, sie zu gewährleisten. Doch die Praxis sieht oft anders aus. Noch immer werden weltweit Menschen wegen ihrer Meinung verfolgt. Allerdings ist auch in demokratischen Staaten Meinungsfreiheit kein absolutes Recht, sie findet ihre Grenzen in anderen Rechtsnormen, wie dem Schutz der persönlichen Ehre oder dem Jugendschutz.



Das Grundgesetz. Die Geschichte eines Exportschlagers. Von Katharina Kühn

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündet, wodurch die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland schlug. Monatelang hatten die Delegierten des Parlamentarischen Rats zuvor diskutiert, gestritten und gekämpft. Immer dabei: Besatzungsoffiziere der westlichen Besatzungsmächte. Eigentlich sollte das Grundgesetz nur ein Provisorium sein, ein Übergang, nicht wie eine Verfassung einen endgültigen Charakter haben. Doch dieses Provisorium übersteht die Nachkriegszeit, stärkt das Selbstbewusstsein der jungen BRD; schafft es sogar, die Diskussion über eine neue Verfassung nach der Wiedervereinigung Deutschlands zu überstehen – und wird so, ohne dass es vom Volk ratifiziert wird, zur gesamtdeutschen Verfassung. Obwohl dieses fehlende Referendum immer wieder als Makel des GG kritisiert wird, inspiriert es andere Staaten: Neue Demokratien in Südamerika und Asien, in Süd- und Ostmitteleuropa nehmen es sich zum Vorbild. Heute wird es immer noch gefeiert, das Grundgesetz, das in Deutschland den Rechts- und Sozialstaat festschreibt – und die Grundrechte der Bürger an die ersten Artikel stellt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Montag, 7. November bis Freitag, 11. November, 10.05 Uhr

Notizbuch: zur ARD Themenwoche mit Beiträgen und der Diskussionsrunde am Freitag "Bayern 2 debattiert"

Dienstag, 8. November, 09.05 Uhr

radioWissen:Konzepte des erfolgreichen Miteinander

Münchner Salons. Künstlerische Geselligkeit. Von Astrid Mayerle

Ein Ort jenseits des geschäftigen Treibens und der alltäglichen Gedanken: diese Idee steckte hinter dem bürgerlichen Salon des 18. und 19. Jahrhunderts. Der Philosoph Friedrich Schleiermacher, der den literarischen Salons der Schriftstellerin Henriette Herz in Berlin besucht hatte, entwarf sogar eine Theorie der zweckfreien Geselligkeit, in der Gespräch, Anregung und Bildung eng miteinander verbunden sind. Auch in München fanden Künstler*innen, Schriftsteller*innen und interessierte Bürger Gefallen an dieser Idee. Sie richteten regelmäßige Treffen mit Lesungen, Konzerten und kurzen Vorträgen aus. Ein besonders engagiertes Ehepaar waren Hanna und Karl Wolfskehl. In ihrem Schwabinger Salon fanden sich manchmal vierzig bis fünfzig Gäste ein. Der Kreis war bekannt für die besonderen Aufritte des exzentrischen Lyrikers Stefan George, mit dem sich das Ehepaar angefreundet hatte und der meist gleich mehrere Wochen in München blieb, wenn er schon mal hier war. Astrid Mayerle stellt in ihrem Feature Rituale der Geselligkeit in Münchner Salons vor.

Der Konvivialismus. Neue Konzepte des Zusammenlebens. Von Daniela Remus

Das Ende von Krieg und Gewalt, Kooperation statt Konkurrenz und ein maßvoller Umgang mit den Ressourcen der Erde. Das sind, zugespitzt formuliert, die Ziele der Kon­viv­ialisten. Unter diesem Namen haben sich französische Intellektuelle zusammengetan und ein Manifest geschrieben. Das konvivialistische Manifest. Darin appellieren sie an die Menschen, anders miteinander zu leben. Nämlich friedlich, tolerant, und weniger egoistisch. Deshalb der Namen Konvivialisten, aus dem lateinischen "convivere", zusammenleben. Die Konvivialisten greifen auf Ideen zurück, die schon lange bekannt sind: Ob Friedfertigkeit, Zusammenarbeit, Toleranz, Kooperation, Verzicht oder globale Gerechtigkeit. Aber sie sehen diese Werte durch den weltweiten Siegeszug des kapitalistischen Systems gefährdet. Sie wollen mit dem Manifest aufrütteln und eine neue, positive Vision des Zusammenlebens skizzieren. Aber was ist dieser Appell wert? Wie kooperativ sind Menschen, wenn sie selber dafür etwas abgeben sollen? Wie realistisch ist das theoretische Konzept für die Praxis?

Dienstag, 8. November, 20.05 Uhr

Nachtstudio: You never walk alone

Auf der Suche nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt

Von Jochen Rack'

Die demokratischen Gesellschaften stehen unter Stress, nicht erst, seit in der Corona-Pandemie Freiheiten eingeschränkt wurden und die politischen Maßnahmen zu einer Konfrontation zwischen Impfskeptikern und -Befürwortern führten. Die soziale Polarisierung zwischen Superreichen und Armen, Gewinnern und Verlierern der Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen, Wohlstandsgewinne werden ungleich verteilt, und die Wut nicht nur bei den "Ausgeschlossenen" (Heinz Bude) wächst. Gemeinsinn und Solidarität lassen sich unter den Bedingungen einer in Filterblasen zerteilten Öffentlichkeit immer weniger herstellen. Der Liberalismus frisst seine Kinder, das Gespenst eines neuen Autoritarismus geht um in Europa. Gleichzeitig droht die Klimakatastrophe, und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstört die europäische Friedensordnung.

Mittwoch, 9. November, 9.05 Uhr

radioWissen:Grundpfeiler des Zusammenlebens

Vertrauen. Wie wir es entwickeln und gewinnen. Von Anja Mösing

Es ist fast so etwas wie ein wunderbares Lebenselexir: Vertrauen. Wenn wir von liebevollen Armen fürsorglich gehalten und liebkost werden, dann entsteht es. Hier liegt der Ursprung tiefen Vertrauens. Ein Gefühl, das wir lernen, ohne es zu merken. Dabei ist es für uns Menschen ungefähr so elementar wie Luft zum Atmen, meint der Philosoph Martin Hartmann. Leider bemerkt man oft erst wie wichtig Luft oder eben Vertrauen sind, wenn sie fehlen – zum Beispiel wegen einer Erkältung oder wegen eines Vertrauensbruchs. Wie soll man zum Beispiel ohne Vertrauen im Restaurant essen oder mit dem Bus fahren? Fehlt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, werden Entscheidungen aller Art zum Problem. Als „Mechanismus der Reduktion“ erleichtert uns Vertrauen das Leben, konstatierte der Soziologe Niklas Luhmann schon in den 1960er Jahren. Spannend ist, welche Haltung wir heute brauchen, um mit der richtigen Portion Vertrauen durchs Leben zu gehen.



Mitgefühl. Was Hirnforscher darüber wissen. Von Daniela Remus

Schon die Philosophen der Antike betrachteten die Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, mit ganz besonderer Aufmerksamkeit. Denn wer sich nicht in andere hineinversetzen kann, für den ist das Zusammenleben schwierig: Er missversteht Situationen, missdeutet Gesichtsausdrücke und kann keine stabilen Freund­schaften aufbauen. Psychologen, Psychiater und Neurowissenschaftler haben erkannt, dass Mitgefühl die Grundlage für ein gelingendes Miteinander ist. Wie aber funktioniert Mitgefühl überhaupt? Ist es angeboren? Sind die berühmten Spiegelneuronen dafür wichtig? Können wir Mitgefühl vielleicht sogar trainieren wie das Lesen, Schreiben oder einen Sport?

Donnerstag, 10. November 2022, 9.05 Uhr

radioWissen:Rassismus und das Konstrukt der Menschenrassen

Whiteness. Weiß denken, rassistisch sein? Von Julia Fritzsche

Viele weiße Menschen denken, ihre Hautfarbe sei ohne Bedeutung. Ist das so? Weiße Menschen sind oft in der Schule, bei Bewerbungen und bei der Wohnungssuche im Vergleich zu anderen besser gestellt. Außerdem hat Weißsein Vorteile im Alltag: keine rassistischen Anfeindungen, keine sogenannten "Mikroaggressionen" wie die Frage danach, ob man deutsch spreche. Schwarze Menschen oder andere Gruppen, die typischerweise als migrantisch verstanden werden, erleben Bemerkungen dieser Art häufig. Bemerkungen wie diese zeigen, dass Nicht-Weiße nicht automatisch als Teil unserer Gesellschaft verstanden werden. Ist ein solches Verhalten rassistisch? Ist Weißsein an sich rassistisch? Häufig sind Bemerkungen dieser Art freundlich gemeint und zeugen von Neugierde. Viele Menschen behaupten darüberhinaus, sie sähen Hautfarben nicht, würden alle Menschen gleich behandeln. Ist diese Blindheit von Weißen gegenüber ihrer Hautfarbe angemessen oder diskriminierend? Eine Sendung über weiße Privilegien, weißes Denken und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Hautfarbe: weiß.



Menschenrassen. Die Konstruktion der Ungleichheit. Von Susanne Hofmann

Die Natur ist verschwenderisch, ihr Reichtum an Formen und Farben schier unermesslich. Schon Aristoteles schuf daher eine Systematik, um die Fülle an Lebewesen zu ordnen. Auch Menschen unterteilte er – grob gesagt - in Hellenen und Barbaren - ein Begriff, der sich daher ableitet, dass Aristoteles diese Menschengruppe als "br-br-Sager" bezeichnete, da ihm ihre Sprache unverständlich war. Im Laufe der Geschichte unternahm man immer wieder Versuche, Menschen und Völker in Gruppen ein zu sortieren. Im Spätmittelalter nannte man diese Gruppen erstmals "Rassen". Grausame Höhepunkte fand das Denken in Rassekategorien während des Kolonialismus und in der Zeit des Nationalsozialismus. Heute ist wissenschaftlich erwiesen: Es gibt zwar Menschen unterschiedlichsten Aussehens und verschiedenster Eigenschaften, doch sie alle gleichen sich genetisch zu 99,9 Prozent. Menschenrassen existieren nicht. Trotzdem hält sich das Denken in Rassekategorien hartnäckig.