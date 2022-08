Sechs Monate Ukraine Krieg: Viele bleiben, einige kehren zurück

Ukrainer in Bayern: Sorgen um Preise, Benzin und Heizen

Egal ob Ukrainer mittlerweile in Deutschland leben oder in ihre Heimat zurückgekehrt sind: die Zukunft für sie alle ist ungewiss. In Bayern stehen sie jetzt, ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, vor weiteren Herausforderungen, wie sie sagen: Wohnungsumzug, Arbeitsbeginn oder Jobsuche, Integration und Sprachkurse oder Krankenversicherungen. Ebenso beschäftigen sie Themen wie erhöhte Lebensmittelpreise, teures Benzin und Heizen in Bayern. Bei all diesen Themen sind sie weiter auf Behörden wie Jobcenter oder Landratsämter angewiesen, aber auch auf die Hilfe von Ehrenamtlichen und der Bevölkerung.

Sinkende Solidarität nach einem halben Jahr Krieg?

Doch die Solidarität habe in sechs Monaten abgenommen. Wie es von der Deggendorfer Flüchtlingshilfe heißt, war das abzusehen, sei menschlich. Ähnliche Erfahrungen habe man 2015 schon gesammelt. Christian Lorenz vom Deggendorfer Landratsamt führt die sinkende Solidarität auf die "eigene finanzielle Belastung" durch die Folgen des Kriegs in der deutschen Bevölkerung zurück. "Da werden die Probleme anderer zurückgestellt." Deutlich wird das seiner Meinung nach am Beispiel des ohnehin angespannten Wohnungsmarkts: Habe man im Deggendorfer Landratsamt zu Beginn des Kriegs unzählige Wohnungsangebote für Ukrainer aus der Bevölkerung erhalten, sei das stark zurückgegangen, so Holmer. Noch immer aber sei man auf der Suche nach Wohnraum für Ukrainer.

Innenminister fordert Klarheit über finanzielle Unterstützung

Seine Beobachtung bestätigt auch Bayerns Innenminister Joachim Hermann: "Es ist schon sehr eng, wir haben mit die höchsten Zahlen von Flüchtlingen und Asylbewerbern seit rund fünf bis sechs Jahren. Es ist extrem. Das höre ich auch aus anderen Bundesländern." Städte und Landkreise wurden gebeten, neue staatliche Unterkünfte zu schaffen (keine Notunterkünfte wie Turnhallen). Dafür brauche es auch finanzielle Unterstützung vom Bund: "Die Ankündigung der Bundesregierung, dass finanzielle Unterstützung kommt, ist nicht umgesetzt worden", so Herrmann. "Wir decken es im Moment, indem wir von Bayern aus komplett den Kommunen die Kostenübernahme zusagen – es ist völlig ungewiss, wie viel wir vom Bund zurückbekommen." Der Innenminister hofft, dass die neue Bundesregierung dahingehend bald Klarheit schafft.

24. August: Sechs Monate Krieg und 31 Jahre Unabhängigkeit

Dass die Solidarität in Bayern aber doch noch vorhanden ist, beweist die Deggendorfer "Kulturmühle" – ein Begegnungszentrum für Einheimische und Ukrainer: Die Räume werden mit Kinderbetreuung, Handarbeitsrunden und Workshops belebt – außerdem hat sich ein ukrainisch-Deggendorfer Chor gebildet, so Kathrin Glasschröder von der Kulturmühle.

Ukrainer: "Wir waren unabhängig und wir wollen es bleiben"

Am 24. August denken die in Bayern lebenden Ukrainer nicht nur an ein halbes Jahr Krieg in der Heimat – sondern feiern ihren Nationalfeiertag. Denn an diesem Tag erklärte das Land im Jahr 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Im Deggendorfer Kulturzentrum wird daher die ganze Woche gefeiert: mit ukrainischen Spezialitäten, Musik, Kunst – und Stolz. Wie die gebürtige Ukrainerin und Flüchtlingshelferin Viktorija Schüssler sagt, ist der Unabhängigkeitstag dieses Jahr noch intensiver als sonst: "Wir waren unabhängig und wir wollen es bleiben."