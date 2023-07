Wie die Trinkwasserversorgung in Zukunft gesichert werden soll

Ob im Landkreis Bamberg, in Forchheim oder in Miltenberg: Die Behörden erlassen derzeit in vielen Gebieten Bayerns ein Verbot für die Wasserentnahme aus Bächen, Flüssen oder Seen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert aufgrund zunehmender Hitze- und Dürreperioden klare Leitlinien für den Umgang mit Wasserknappheit.

Die bayerische Staatsregierung will bis 2050 die Wasserinfrastruktur ausbauen, um Wasser in ausreichender Menge sicherstellen zu können. Auch Oberfranken ist zunehmend von sinkenden Pegeln betroffen. Doch: Die Wasserversorgung wird seit Jahren ausgebaut und ist damit laut den Verantwortlichen sicher.

Wasserknappheit führt zu Interessenskonflikten

Im März hat die Bundesregierung eine "Nationale Wasserstrategie" beschlossen. Dabei geht es um die Sicherstellung von Trinkwasser. Nutzungskonflikten soll so vorgebeugt werden, aber auch die Wasserinfrastruktur saniert und damit die Wasserqualität verbessert werden.

Bayern will bis 2050 auch die Wasserversorgung ausbauen: Vor allem die Fernwasserstruktur soll in den nächsten Jahren mit bis zu fünf Milliarden Euro staatlicher Subventionen erweitert werden. Finanziert werden soll das durch einen Wassercent. Ab 2024 soll er eingeführt werden. Die genaue Höhe sowie die weiteren Modalitäten müssten jedoch in der kommenden Legislaturperiode noch festgelegt werden, heißt es aus dem Umweltministerium.

Bamberg: Wasserschutzgebiet wurde neu berechnet

Auch in Bamberg verändern sich seit 2010 die Grundwasserpegel in den Wasserschutzgebieten. In den vergangenen zehn Jahren sind sie rund eineinhalb Meter gesunken. Das heißt, es muss immer tiefer Wasser für die Versorgung entnommen werden. Früher erholte sich der Grundwasserpegel in den Wintermonaten. In den vergangenen Jahren ist dies nicht mehr der Fall. Das Lebensmittel Nummer eins wird für die Domstadt aus dem Stadtwald und den Hirschaider Büschen geliefert. "Wir gewinnen aus rund 70 Brunnen unser Trinkwasser. Aktuell ist die Wasserversorgung dadurch sichergestellt", erklärt Daniel Then von den Stadtwerken Bamberg.

Und noch ein Pluspunkt: Die Menschen achten mehr auf den Umgang mit Trinkwasser. "Trotz steigender Bevölkerung ist der Verbrauch fast gleich geblieben", so Tobias Engel, als Planungsingenieur für die Wassergewinnung bei den Stadtwerken Bamberg zuständig. In den vergangenen Jahren sei zudem sehr viel Augenmerk auf den Ausbau der Leitungsinfrastruktur gelegt worden. "Im Moment liegt unser Fokus auf der Sicherung der Wasserschutzgebiete und dem Bau neuer Brunnen."