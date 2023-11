Schifa-Klinik evakuiert – Viele Tote im Süden des Gazastreifens

Bei einem israelischen Angriff auf den Süden des Gazastreifens wurden Dutzende Palästinenser getötet, darunter offenbar auch weitere Kinder. Unterdessen geht die Evakuierung des Schifa-Krankenhauses, der größten Klinik im Gazastreifen, weiter.

Hunderte Menschen verließen am Samstag das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza. Die Menschen flohen zu Fuß auf einer Straße in Richtung Süden, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichtete. Vertreter des von der radikalislamischen Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen erklärten, es seien nur noch etwa 120 Verletzte und eine nicht näher genannte Zahl von Frühgeborenen im Krankenhaus.

Evakuierung des Schifa-Krankenhauses – wer hat sie angeordnet?

Der Angaben zufolge handelt es sich bei den zurückgelassenen Patienten um Verletzte und Menschen mit chronischen Krankheiten, die nicht transportfähig seien. Für ihre Betreuung verblieb demnach auch eine nicht näher genannte Zahl von Krankenhausmitarbeitern vor Ort.

Der irisch-palästinensische Arzt Ahmed El Mokhallalati schrieb auf X, die israelische Armee habe die Evakuierung angeordnet, er bleibe hingegen mit fünf anderen Ärzten im Krankenhaus, um die verbliebenen 120 Intensivpatienten und Neugeborene in Inkubatoren zu versorgen. Krankenhausleiter Mohammed Abu Salmija sagte der AFP, er sei angewiesen worden, "die Evakuierung von Patienten, Verletzten, Vertriebenen und medizinischem Personal" sicherzustellen.

Die israelische Armee teilte wiederum mit, die Evakuierung geschehe auf Wunsch des Direktors des Schifa-Krankenhauses. Die Armee habe zu keinem Zeitpunkt die Evakuierung von Patienten oder medizinischem Personal angeordnet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Noch keine Beweise für Kommandozentrale der Hamas unter Schifa-Klinik

Die israelische Armee durchsucht den vierten Tag infolge das Al-Schifa-Krankenhaus, unter dem sie eine Kommandozentrale der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas vermutet – Hinweise auf eine derartige Zentrale wurden der Öffentlichkeit bislang allerdings nicht präsentiert. UN-Angaben zufolge befanden sich vor der Evakuierung rund 2.300 Patienten, Verletzte und Vertriebene in dem Krankenhaus.

Nach Angaben von "Ärzte ohne Grenzen" sind Mitarbeiter der Hilfsorganisation und deren Angehörige in der Nähe des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingeschlossen. Insgesamt gehe es um 137 Menschen, darunter 65 Kinder, denen es wegen der anhaltenden heftigen Kämpfe in der Stadt Gaza nicht möglich sei, das Gebiet sicher zu verlassen, erklärte die Organisation am Samstag. Bisherige Versuche, die Mitarbeiter und deren Familien zu evakuieren, seien gescheitert.

Es brauche dringend einen Waffenstillstand, um Tausende festsitzende Zivilisten sicher evakuieren zu können, forderte Ärzte ohne Grenzen. Sonst liefen Menschen, denen es an Essen und Trinkwasser fehle, Gefahr, "in den nächsten Tagen, wenn nicht gar Stunden", zu sterben, warnte die Organisation.

Dutzende Tote bei israelischem Angriff im Süden des Gazastreifens

Israel ruft die Menschen in Gaza und dem nördlichen Gazastreifen seit Wochen dazu auf, aus Sicherheitsgründen in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens zu fliehen. Doch auch dort führt die israelische Armee unentwegt Angriffe durch. Bei einem erneuten Luftangriff in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens wurden dabei nach palästinensischen Angaben 26 Menschen getötet. Bei dem Angriff auf drei Wohngebäude im Stadtteil Hamad seien zudem 23 Menschen schwer verletzt worden, teilte der Leiter des Nasser-Krankenhauses in Chan Yunis der Nachrichtenagentur AFP am Samstag mit.

Auf Bildern der Nachrichtenagentur Reuters sind Dutzende verhüllte Leichen zu sehen, darunter mehrere Kinderleichensäcke. Eine Palästinenserin sagte Reuters: "Meine Cousinen, meine Tante und ihre Kinder und deren Kinder sind alle umgekommen. Sie haben keinerlei Verbindung zur Hamas oder so etwas, sie wurden von drei Raketen getroffen, die in der Küche und den Zimmern einschlugen." Israel habe die Menschen aufgefordert in den Süden zu fliehen und nun seien dennoch alle tot.

Israels Armee forderte am Samstag auch die Bewohner mehrerer Viertel der umkämpften Stadt Gaza erneut zur Evakuierung auf. Bis 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) sollten Anwohner zu ihrer eigenen Sicherheit aus den Stadtteilen im nördlichen Gazastreifen in den Süden fliehen, schrieb ein Sprecher der Armee am Samstag auf Arabisch auf der Plattform X, vormals Twitter. Zur Evakuierung aufgerufen waren auch Bewohner des Flüchtlingsviertels Dschabalia. Die Armee kündigte zudem eine vierstündige "taktische" Kampfpause im Flüchtlingslager Schabura in Rafah im Süden des Gazastreifens aus humanitären Gründen an. In der Gegend liegt auch der Grenzübergang nach Ägypten.

Nach palästinensischen Angaben, die sich bei vergangenen Konflikten im Nachhinein als zuverlässig erwiesen haben, wurden bei dem erneuten Krieg in Gaza bereits über 12.000 Menschen getötet. Die Vereinten Nationen übernehmen diese Zahlen. Am 7. Oktober waren Hunderte bewaffnete Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet vorgedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Rund 1.200 Menschen wurden nach israelischen Angaben getötet, zudem wurden etwa 240 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

