Hochwassergefahr an der Donau steigt – Schneefallgrenze sinkt

Wolken, Regen und Schnee bestimmen das Wetter zum Wochenstart in Bayern. Während sich am Montag im Süden des Freistaats zwar die Sonne noch länger hielt, wird es am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wohl bayernweit stark bewölkt sein und verbreitet Schauer geben.

Landkreise entlang Donau: Wasserstände der Meldestufen 1 und 2

Die Flusspegel im Freistaat steigen laut Hochwassernachrichtendienst (HND) an. Vor allem an der Donau warnte der HND am Montag vor Hochwassergefahr. In vielen Landkreisen entlang des Flusses erreichten die Wasserstände die Meldestufen eins und zwei. Demnach kann es dort zu leichten Ausuferungen und Überflutungen auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen kommen. So zum Beispiel in Regensburg. Dort erreicht die Donau derzeit Meldestufe 1, ist jedoch knapp unter Stufe 2.

Im niederbayerischen Landkreis Kelheim soll der Donaupegel nach Angaben des Landratsamts in der Nacht zum Dienstag bis zur Meldestufe drei steigen. Dann wären auch einzelne Ausuferungen und Überschwemmungen in bebautem Gebiet möglich.

Die Donaufähre zwischen Mariaposching (Landkreis Straubing-Bogen) und Stephansposching (Landkreis Deggendorf) stellte am Montag den Betrieb zunächst ein. Auch an der Altmühl bei Bechhofen (Landkreis Ansbach), an der Haidenaab bei Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sowie an den Flüssen Iller, Aisch und Abens sind leichte Ausuferungen möglich. Die HND rechnete damit, dass sich die Lage in den Folgetagen zwar nicht wesentlich verschärft, aber auch nicht deutlich entspannt.

Dienstag: Schneefallgrenze in Nordbayern bei 600 Metern

Der DWD rechnet derweil mit einer sinkenden Schnellfallgrenze in den Alpen. In der Nacht zum Dienstag sei es überwiegend bedeckt. Aus Nordwesten gebe es durchziehenden, schauerartigen Regen.

Der Dienstag beginnt laut den Meteorologen ebenfalls bedeckt, verbreitet soll es Schauer geben. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 10 Grad Celsius. Im Norden Bayerns soll die Schnellfallgrenze zum Abend bei 600 Metern, in den Alpen bei 1.000 Metern liegen. In der Nacht zum Mittwoch sind in den Staulagen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich, zudem kann es glatt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 4 und plus 2 Grad Celsius.

Laut Meteorologen kommt zum Mittwoch ein Schwall polarer Meeresluft nach Bayern, der für einen markanten Temperaturrückgang sorgt. Der Schneefall in Alpennähe soll abklingen.

Mit Informationen von dpa