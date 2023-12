Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Unwetterwarnung: Glatteis in mehreren Regionen Bayerns

Gefrierender Regen führt am Abend in Teilen Bayerns zu Glatteis, warnt der Deutsche Wetterdienst. Betroffen sind mehrere Landkreise in Oberbayern, Niederbayern, der Oberpfalz und Mittelfranken. Aufenthalte im Freien sollten vermieden werden.