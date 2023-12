Dezember in Bayern: War früher wirklich mehr Schnee?

Lahmgelegter Nahverkehr, Schlitten auf den Straßen, unzählige geteilte Fotos: Die Schneemassen der vergangenen Tage beschäftigten die Menschen in Bayern. In den Kommentarspalten auf BR24.de und in den Sozialen Medien wurde auch viel gespottet. So schrieb etwa ein Nutzer: "Historischer Rekord? Gedächtnisschwäche, ich war Ende der 80er Panzer Pionier in Bogen, da lag locker über Monate bis zu einem Meter Schnee". Ein anderer ist sich sicher: "In meiner Kindheit waren 30 cm normal und jetzt ist halb Bayern lahm gelegt [...] In den 70ern und 80ern sind wir jedes zweite oder dritte Jahr bei uns in der Straße Schlitten oder Ski gefahren."

2023 sticht heraus

Waren Schneemessungen von 40 Zentimetern und mehr früher wirklich Standard? Die klare Daten-Antwort: Nein! Die folgende Grafik zeigt, wie hoch die maximale Schneedecke im bayerischen Mittel in den Wintermonaten der vergangenen 63 Jahren wirklich war. Die Dezemberentwicklung macht deutlich: 2023 sticht heraus!

Die seit vergangenem Freitag gemessene Schneedeckenhöhe lag im bayernweiten Median (mittlerer Wert) bei 38,4 Zentimeter. Das ist der zweithöchste Dezemberwert seit 1961. Nur 1981 war die Schneedecke im Dezember dicker: Damals lag der Zentralwert der bayerischen Stationen bei 42.5 Zentimetern.

Da die Werte stark schwanken, ist auch für jedes Jahr der Durchschnitt der jeweils davor liegenden sieben Jahre eingezeichnet, um ein besseres Gespür für den Trend zu bekommen.