Wetter in Bayern: Gewitter und Starkregen erwartet

Durchwachsene Aussichten zu Pfingsten

Der Donnerstag wird dann der Vorhersage zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kommt es dabei erneut zu Regen und Gewittern in Schwaben, Oberbayern und im westlichen Franken.

Der Freitag startet beinahe im ganzen Freistaat mit Regen, ab dem Nachmittag können sich an den Alpen auch mal Lücken im Himmel auftun. Für das Pfingstwochenende sind die Aussichten durchwachsen: Der Regen zieht dann im Laufe des Samstags zögernd nach Norden ab. Dennoch kann es am Nachmittag an den Alpen noch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 16 und 23 Grad.

Mit Informationen von dpa