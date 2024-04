Wetteraussichten: Stürmisch und verregnet, aber ohne Orkanböen

Windiges Wetter am Ostermontag: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) (externer Link) hatte für den Montagvormittag zeitweise vor orkanartigen Böen zwischen 110 und 130 km/h aus südlichen Richtungen in und an den Alpen gewarnt. Davon betroffen: Landkreise in Oberbayern sowie Schwaben. Inzwischen ist die Unwetterwarnung aufgehoben, windig bleibt es aber trotzdem.

Warnung vor herabfallenden Ästen und abgedeckten Dächern

Für die Alpentäler hatte der DWD gewarnt, die Böen könnten zum Teil beträchtliche Schäden an Häusern, Bäumen und auch Oberleitungen anrichten. Es könne zu "umstürzenden Bäumen; Hochspannungsleitungen und Gerüsten; abgedeckten Dächern" kommen, an Gebäuden seien Schäden möglich, etwa durch herabfallende Äste und größere Gegenstände. Bislang sind aus den betroffenen Regionen jedoch keine solchen Schäden bekannt.

Die Unwetterwarnung galt in Oberbayern für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim und Traunstein. Im Regierungsbezirk Schwaben waren laut dem Deutschen Wetterdienst die Kreise Oberallgäu sowie Ostallgäu von dem Unwetter betroffen.

Wetteraussichten für die restliche Woche

Erst am Donnerstag soll laut DWD der Wind abschwächen. Der Dienstag soll jedoch noch stürmisch und bewölkt werden. Die Temperaturen liegen dabei zwischen zehn und 16 Grad.

Sowohl der Mittwoch als auch der Donnerstag zeigen sich laut Vorhersage stark bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Die meiste Chance auf Sonne haben die Bayern im Süden.

Mit Informationen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) und dpa