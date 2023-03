Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee - Hochwasser möglich

Bayern steht eine turbulente Wetter-Phase bevor. In den kommenden Tagen jagt ein Tiefdruckgebiet das nächste. Los geht es bereits in der Nacht auf Mittwoch. Im Norden Frankens können bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. "Da muss man mit Problemen im Berufsverkehr rechnen", warnt BR24-Wetterexperte Christian Lorenz.

Bayernweit Regen und teils kräftige Niederschläge

Richtung Wochenende fällt bayernweit immer wieder Regen, örtlich können die Niederschläge kräftig ausfallen und zu Hochwasser führen. "Besonders kleinere Flüsse im nördlichen Franken können betroffen sein", so die Voraussage des BR24-Wetter-Experten.

Genauere Prognosen seien schwierig, denn die Wettermodelle zeigten sich uneinheitlich. Viel hänge davon ab, wo genau die Tiefdruckgebiete durchziehen. "Wo am Ende diese Grenze genau liegt, ist gar nicht so einfach zu prognostizieren", sagt auch der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD), Marcus Beyer.

Deutscher Wetterdienst rechnet mit Neuschnee

Der DWD sieht ein mögliches Szenario für den Alpenraum: 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee bis Ende der Woche. Danach sollen die Temperaturen allerdings wieder kräftig ansteigen, bis deutlich in den zweistelligen Bereich.

Zusätzlich zu dieser ungemütlichen Wettermischung wird es in den nächsten Tagen auch noch windig, mit Sturmböen auf den Bergen. Ob dann im Süden Bayerns ebenfalls Hochwasser droht, wenn zur Schneeschmelze noch Regenfälle dazukommen, ist derzeit noch unklar.

Dichte Wolken in Nordbayern, Auflockerungen im Süden

Am heutigen Dienstag ist es vor allem im Norden Bayerns dicht bewölkt. Gebietsweise kann es schneien, in tiefen Lagen auch regnen. Südlich der Donau lässt sich zweitweise auch mal die Sonne blicken und es bleibt trocken. Erwärmung auf zwei Grad in Tälern der nördlichen Mittelgebirge, bis zehn Grad entlang des Inns. Mäßiger, in Böen starker Südwestwind.

Am Mittwoch regnet es häufig, nördlich der Donau gibt es bis in die Niederungen auch Schnee. Im südlichen Schwaben sind im Tagesverlauf starke Windböen wahrscheinlich. Die Höchstwerte liegen zwischen null Grad am Frankenwald und zehn Grad am Bodensee.

Wechselhaft und windig, frühlingshaft warm im Süden

Auch am Donnerstag bleibt es durchwegs bedeckt und regnerisch, mit frischem Wind aus westlichen Richtungen. Vor allem im Alpenvorland sind Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen vier bis 14 Grad, die höchsten Werte im Chiemgau.

Während laut DWD im Norden auch der Freitag teils Schnee und teils Regen bringt, hält im Süden dann frühlingshafte Luft mit Höchsttemperaturen bis 14 Grad Einzug.

Mit Informationen von dpa