Wenn "gesunde" Bäume gefällt werden müssen

Wird oft nicht gesehen, wie schlecht es einem Baum geht

Obwohl sich die Baumpfleger sicher sind, beim Fällen ist es jedes Mal wieder spannend, ob es dem Baum wirklich so schlecht geht wie vermutet. Wenn gefällt wird, dann passiert das oft zum Unverständnis der Stadtbewohner. Denn den Bäumen kann es meist von außen nicht angesehen werden, wie schlecht es ihnen geht. Das sei auch das Problem der Baumpfleger, so Franz Seilbeck: "Vor allem ist das Problem: man sieht am Schluss nur einen Stock, das was obendrüber war ist weg. Von daher ist das für einen Laien sehr schwierig zu verstehen, wie gut beieinander der Baum war."

So ist es auch bei der gefällten Linde im Stadtgebiet: "Unten in dem Bereich wo die Bruchleiste ist, da ist gesundes Material und da oben sind eigentlich nur noch ein paar kleine Flecken, die ihn gehalten haben", so Seilbeck. Das Fazit: Der Bereich im Baum war bereits komplett zersetzt. Wir haben ihn noch rechtzeitig erwischt, bevor da noch mehr passiert."

Aus Sicherheitsgründen entfernen

Das Gartenamt bemühe sich vor einer Fällung, den betroffenen Baum so lange wie möglich zu erhalten. Kronen werden zugeschnitten und gesichert, der Boden wird verbessert. Aber wenn die Bäume trotz aller Hilfe nicht mehr ausreichend stand- oder bruchsicher sind, müssen sie letztlich aus Sicherheitsgründen entfernt werden.

Solche Fällungen sind für die Baumpfleger auch nicht einfach. "Wenn man große Bäume, die man über Jahrzehnte gepflegt hat, wachsen sehen hat, unter denen man sich im Schatten aufgehalten hat, und dann muss man so große Bäume zurücknehmen, pflegen und dann entfernen - das ist für einen Gärtner schon sehr hart", sagt Seilbeck.

Ausgleich: Einpflanzung von Jungbäumen aus der Baumschule

Als Ausgleich für die Fällungen pflanzt das Gartenamt in dieser Saison etwa 200 Jungbäume nach – aus der stadteigenen Baumschule. Um die 5.000 Jungbäume zieht die Stadt vor Ort auf, wodurch sie sich bereits an das Klima in der Stadt gewöhnen können.

Bei der Baumauswahl ist der Stadt wichtig, dass sie mit dem veränderten Klima gut zurechtkommen. Zum Beispiel, dass sie Hitze abkönnen, wenig Wasser brauchen oder auch das Streusalz im Winter gut vertragen. Veränderungen, die laut Franz Seilbeck dringend notwendig sind, um das Grün in den Städten zu erhalten.