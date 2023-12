Bäume pflanzen für's Klima in Bayern: Waldretter brauchen Hilfe

Samstagmorgen, 9 Uhr, Schneegestöber und minus drei Grad: Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um viele Freiwillige in ein entlegenes Waldstück in Uffenheim im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zu locken. Trotzdem kann die Organisation Tree Planting Projects (TPP) auf ihre Helferinnen und Helfer zählen. "Bevor uns kalt wird, erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid und fleißig helft!", ruft Martin Schade von TPP. Gut zehn Freiwillige sind heute bei der Pflanzaktion vor Ort, einige weitere Helfende werden im Laufe des Vormittags noch hinzukommen.

Kleiner Privatwald soll neu bepflanzt werden

"Wir pflanzen heute Nelderräder, das ist das erste Mal – auch für uns. Damit kann man quasi mit einer kleineren Anzahl an Bäumen eine ganze Fläche abdecken", erklärt Martin Schade. Er deutet auf das kleine Waldstück nebenan. Dort sollen die kleinen Bäume nun nach der Art des Nelderrades eingepflanzt werden – die sparsamste Art, um eine Fläche zu beschatten. Ein Nelderrad umfasst 200 Quadratmeter mit insgesamt 33 Bäumen. Um eine kleine Lichtung werden acht Bäume im Kreis gepflanzt. Von jedem Baum zeigen acht Speichen oder Strahlen nach außen.

Der Wald gehört der Uffenheimerin Beate von Helmst, die zusammen mit ihrem Sohn vor Ort hilft. Ein Eschensterben hatte hier zuletzt für Kahlschlag gesorgt. Nun sollen klimaresiliente Bäume in die Erde. Etliche Pflanzaktionen wie diese hat TPP in ganz Bayern schon initiiert.

Inflation und Kostensteigerungen treffen auch TPP

2019 hat sich die gemeinnützige Organisation Tree Planting Projects im Landkreis Ansbach gegründet. Ihre Idee: Wälder aufforsten und so stabile Ökosysteme aufbauen. Doch nun braucht TPP selbst Unterstützung, denn als gemeinnütziges Unternehmen ist TPP auf Fördersummen und Spendengelder angewiesen. Trotz Inflation und steigender Kosten sei der staatliche Zuschuss für das Pflanzen klimatoleranter Bäume im Wald aber derselbe geblieben. "Durch die Inflation sind halt die Preise gestiegen, für Bäume und Dienstleistungen", so Martin Schade.

Pflanzen trotz des schneebedeckten Waldbodens

Hier im Nelderrad werden immer zwei verschiedene Baumarten gepflanzt, die sich beim Wachstum gegenseitig unterstützen: die Flaumeiche und die Elsbeere. Martin und das Team haben zuvor mit Stöcken kreisrund markiert, wo die jungen Pflanzen in die Erde sollen. Freiwillige wie Bianca Kleyer aus Hersbruck graben nun mit dem Spaten Löcher in die schneebedeckte Erde. "Sie ist weich, aber mir fehlen einfach Muskeln", lacht die 35-Jährige, während sie sich mit vollem Körpereinsatz auf den Spaten stellt. Heute TPP zu unterstützen ist für sie eine Herzenssache: "Man versucht ja ohnehin in seiner Freizeit alles Mögliche zu tun, um dem Planeten zu helfen. Und Bäume pflanzen, das kann jeder, und ein bisschen Aktivität schadet auch nicht."

Guter Deal für Waldbesitzerin

Auch Waldbesitzerin Beate von Helmst gräbt ein Loch nach dem anderen. "Ich bin begeistert. Ich freue mich wirklich, dass so viele Helfer da sind und ich finde, es ist auch eine schöne Stimmung", sagt sie. TPP hilft ihr heute nicht nur beim Pflanzen, sondern wird auch für die nächsten zwei Jahre die jungen Bäume betreuen und versorgen. Rund 1.600 Euro zahlt sie abzüglich der Förderung noch dafür. Für die Uffenheimerin ein guter Deal, denn so weiß sie, dass ihr Wald in professionellen Händen ist und hat jederzeit Ansprechpartner.

Kommende Aktionen online einsehbar

Am Ende des Tages stehen drei fertige Nelderräder im Waldstück. Es wird Jahre dauern, bis diese Bäume groß sind, doch dank der Pflanzmethode haben die Bäume hier beste Startbedingungen. Die Bäume sind so angeordnet, dass einige von ihnen ganz gezielt nur gepflanzt wurden, um anderen Arten Schatten zu spenden und um die aufkommende Bodenvegetation zurückzudrängen. Dank der Freiwilligen konnte TPP die Aktion in Uffenheim umsetzen, in ganz Bayern finden immer wieder ähnliche Aktionen statt. Freiwillige sind laut TPP jederzeit gern gesehen, online können sie sich informieren, wo in ihrem Umkreis demnächst eine Pflanzaktion stattfindet.