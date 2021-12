Weihnachten zu Corona-Zeiten: Kirchen mit breitem Angebot

Um am Heiligabend möglichst vielen Menschen den Besuch eines Gottesdienstes oder einer Christmette zu ermöglichen, setzen die meisten Gemeinden in Niederbayern und der Oberpfalz auf ein breites Angebot und mehr Termine.

Livestream als Zusatzangebot

Im Regensburger Dom wird es eine Vesper und zwei Metten geben. Die Mette um 17 Uhr kann ohne Anmeldung besucht werden. Durch die staatlichen Vorschriften stehen nur 250 Sitzplätze zur Verfügung. Bei der Christmette um 22 Uhr, die von Bischof Rudolf Voderholzer geleitet wird, gilt für den Einlass die 3G-Regel. Nur geimpfte, genesene oder getestete Personen dürfen teilnehmen. Das Bistum Regensburg wird die Christmette auch auf der eigenen Homepage als Livestream anbieten.

Abstandsregel gibt Anzahl der Sitzplätze vor

Ebenso verfährt das Bistum Passau hinsichtlich des Gottesdienstes im Dom St. Stephan: Die Christmette mit Bischof Stefan Oster wird auf der Bistumsseite gestreamt. Im Dom sind 190 Plätze nach Corona-Bestimmungen vorbereitet. Personen aus einem Hausstand können den Mindestabstand unterschreiten. Generell gilt, dass auch Ungeimpfte in Bayern Gottesdienste besuchen dürfen. Wenn kein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis verlangt wird, muss zwischen den Besuchern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Daraus ergibt sich dann eine Teilnehmergrenze und in den meisten Fällen eine verpflichtende Voranmeldung. Das Tragen einer FFP2-Maske ist meistens verpflichtend.

Vorab informieren

Auch andere Pfarreien in Niederbayern und der Oberpfalz setzen auf Entzerrung durch mehrere Angebote. Die Pfarrei St. Martin in Landshut bietet zum Beispiel zwischen 15 und 16.30 Uhr vier Krippenfeiern für Kinder und ab 17.30 Uhr insgesamt sechs Christmetten in verschiedenen Kirchen an. Zusätzlich wird um 16 Uhr im Prantlgarten ein ökumenischer Open-Air-Gottesdienst abgehalten. Die Pfarrei St. Jakob in Schwandorf bietet zwei Krippenfeiern für Kinder und zwei Christmetten an.

Wer einen Gottesdienstbesuch plant, sollte sich in jedem Fall vorab informieren und die Zugangsbeschränkungen oder Anmeldeformalitäten erfragen.