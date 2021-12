Bayerns Silvester-Regeln: Viele Verbote, aber keine Sperrstunde

In zweieinhalb Wochen endet das Jahr 2021. Feuerwerk in den Straßen, unbeschwerte Silvester-Partys - angesichts der Corona-Pandemie und der angespannten Lage auf den Intensivstationen wird es das auch heuer nicht geben. Bund und Länder haben sich bereits darauf geeinigt, dass es erneut ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper geben wird. Das bayerische Kabinett hat jetzt darüber hinaus ein Feuerwerksverbot "auf besonders publikumsträchtigen öffentlichen Plätzen" formal ermöglicht.

Auch Ansammlungen in der Öffentlichkeit soll es nach dem Willen vieler Politiker an Silvester nicht geben. In Bayern ist das jetzt ebenfalls formal beschlossen: Zwischen dem 31. Dezember (15 Uhr) und dem 1. Januar (9 Uhr) herrscht demnach "auf von den Gemeinden zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und ihrem weiteren Umfeld ein landesweites Verbot von Menschenansammlungen, die über 10 Personen hinausgehen". Und weiter heißt es: "Über 10 Personen hinausgehende Menschenansammlungen haben sich unverzüglich zu zerstreuen."

Kontaktbeschränkungen, wenn Ungeimpfte dabei sind

Zentrale Begründung im Kabinettsbeschluss: Dieses Jahr seien die Krankenhäuser "weit mehr belastet als im Vorjahr". Aber nicht alles wird untersagt: Gottesdienste und angemeldete Versammlungen oder Demonstrationen bleiben zulässig. Auch erlaubt sind natürlich Treffen im privaten Raum - allerdings gelten Kontaktbeschränkungen, sobald Ungeimpfte dabei sind. Konkret heißt das: Treffen, an denen Personen beteiligt sind, die weder geimpft noch genesen sind, sind beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder unter 12 Jahren und 3 Monaten werden nicht mitgezählt.

Lockerung: Sperrstunde für Gastronomie entfällt

Eine kleine Lockerung hat das bayerische Kabinett für Silvester allerdings beschlossen: Die Sperrstunde in der Gastronomie entfällt an diesem Tag. Andernfalls hätte die Feier zum Jahreswechsel etwa in einem Restaurant schon um 22 Uhr enden müssen.

Nun könne man sich "auch länger treffen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettsitzung - "allerdings immer im sehr kleinen Rahmen".

2G-Silvesterparty: Was möglich ist und was nicht

Tatsächlich gibt es für Treffen von ausschließlich Geimpften und Genesenen keine Kontaktbeschränkungen, weder in der Öffentlichkeit noch im Privaten. Sie sind aber angehalten, nach Möglichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten sowie Hygienemaßnahmen zu beherzigen.

Silvesterfeiern in einem gastronomischen Betrieb sind ebenfalls Geimpften und Genesenen vorbehalten - hier gilt dann 2G plus, man braucht also einen aktuellen negativen Corona-Test. Auch ist die Auslastung begrenzt: Es dürfen nur so viele Personen eingeladen werden, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Am Tisch entfällt der Mindestabstand.

In Bayern gibt es eine weitere Einschränkung, wenn nicht in der Gastronomie gefeiert wird: Dann dürfen in Innenräumen maximal 50 Genesene bzw. Geimpfte an einer privaten Feier teilnehmen. Draußen liegt die Grenze bei 200 Genesenen bzw. Geimpften - was aber angesichts der wahrscheinlichen Temperaturen in der Silvesternacht die wenigsten reizen dürfte. Eigentlich hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, die Teilnehmergrenzen für private 2G-Feiern nur in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 350 zu erlassen. In Bayern gilt diese Beschränkung nun für alle.