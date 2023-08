Wegen Klimawandel: Apfelernte in Franken hat früher begonnen

Leuchtend rot hängen die Äpfel an den Bäumen in Franken – bereit zur Ernte. Die fränkischen Obstbäuerinnen und -bauern haben jetzt mit der Apfelernte begonnen. Aktuell pflücken sie Elstar-Äpfel, eine der Hauptsorten in der Region. In den nächsten Wochen folgen dann Sorten wie Gala, Rubinette, Boskoop, Wellant, Jonagold, Pinova, Topaz, Rubinella oder Braeburn.

Die Ernte von Frühäpfeln wie Piros, Collina oder Delbarestivale läuft bereits seit Anfang August. Ende Oktober wird die Ernte dann voraussichtlich abgeschlossen sein, heißt es von der Vereinigung von Obstbaubetrieben in Unter-, Mittel-, und Oberfranken "Fränkische Obstbauern e.V." mit Sitz in Kitzingen.

Wegen Klimawandel: Frühere Apfelernte in Franken

Die Ernte-Termine der verschiedenen Apfelsorten dürften heuer fast wieder ähnlich frühzeitig wie im Vorjahr liegen, so die Einschätzung des Vereins. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre reifen die Äpfel rund zwei Wochen früher als noch vor 30 Jahren. Im Zuge des Klimawandels treiben die Obstbäume frühzeitiger aus und die hohen Sommertemperaturen beschleunigen die Reifeentwicklung zusätzlich.

Durchschnittliche Menge, gute Fruchtqualität

Beim Anbau von Tafeläpfeln erwartet der Verein dieses Jahr eine "durchschnittliche Erntemenge mit sehr guter Fruchtqualität". Positiv haben sich die Niederschläge im Juli und August auf die Entwicklung der Äpfel ausgewirkt. Ansonsten war das Jahr bisher eher trocken. Dass die Temperaturen in Franken nun etwas kühler sind, fördert außerdem die Ausfärbung der Früchte.

Unterfranken ist Anbau-Schwerpunkt

Äpfel werden in Franken auf einer Fläche von 580 Hektar angebaut. Der Schwerpunkt liegt in Unterfranken, mit 385 Hektar. In Mittelfranken beträgt die Anbaufläche 99 Hektar, in Oberfranken 96 Hektar. Die diesjährige Erntemenge an Äpfeln schätzt der Verein auf rund 164.000 Dezitonnen und liegt somit etwa zehn Prozent über der leicht unterdurchschnittlichen Ernte des Vorjahres.

Elstar ist beliebteste Sorte

Die Obstbaubetriebe in Franken vermarkten ihre Äpfel, Birnen, Zwetschgen und anderen Früchte überwiegend direkt. Sie bauen allein über 50 verschiedene Apfelsorten an. Die Geschmacksrichtungen reichen von eher süß über ausgewogen süßsäuerlich bis hin zu mehr säurebetonten Noten. Weit oben in der Beliebtheitsskala liegt die Sorte Elstar. Weitere Sorten mit besonders ausgeprägtem Aroma sind Rubinette und Wellant.