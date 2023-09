Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Wegen Bombendrohung: Unterricht an Erlanger Gymnasium fällt aus

Am Albert-Schweizer-Gymnasium in Erlangen ging am Morgen eine Bombendrohung ein. Das Schulgebäude wurde daraufhin geräumt. Mit Spürhunden suchen die Einsatzkräfte derzeit nach Sprengstoff. Für die Schülerinnen und Schüler bestehe keine Gefahr.