Wasserstoff-Kraftwerke: Hier sollen sie in Bayern entstehen

Die Bundesregierung hat schon im vergangenen Sommer Eckpunkte für eine sogenannte Kraftwerksstrategie vorgestellt. Die Strategie selbst wird seither von der Energiebranche sehnlich erwartet. Sie soll den Weg zeigen, wie die Stromversorgung nach 2030 ohne Kohlekraftwerke funktionieren soll. Knackpunkt dabei sind sogenannte "Dunkelflauten", wenn Sonne und Wind ausbleiben. Die Strategie sei jetzt entscheidungsreif, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor wenigen Tagen. Für Bayern wäre diese Entscheidung besonders wichtig.

Rückversicherung für die Dunkelflaute

Neue Gaskraftwerke, die möglichst bald mit Wasserstoff statt Erdgas laufen, sollen künftig die Rückversicherung für die deutsche Stromversorgung sein. Laut den Eckpunkten will das Bundeswirtschaftsministerium noch 2024 8,8 Gigawatt an neuen Kraftwerken ausschreiben, die von Beginn an mit Wasserstoff betrieben werden. Und später bis zu 15 Gigawatt an Wasserstoffkraftwerken, die vorübergehend mit Erdgas betrieben werden können, bis sie an das Wasserstoffnetz angeschlossen sind.

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat gemeinsam mit Gasnetzbetreibern eine Studie in Auftrag gegeben, wie das funktionieren könnte. Zwei Drittel der neuen Kapazität soll demnach im Westen und Süden Deutschlands entstehen. Das bedeutet: In Bayern müssten jetzt ziemlich schnell ziemlich viele Wasserstoff-fähige Kraftwerke hochgezogen werden. Wie viele es sein werden, hängt davon ab, welche Kraftwerktypen es genau sind und in welchem Umfang bestehende Gaskraftwerke auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Ein Dutzend Kraftwerke für Bayern?

Vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) heißt es, Deutschland brauche 50 solcher neuen Kraftwerksblöcke – das wären in dieser Rechnung sicher mehr als ein Dutzend für Bayern. Ortsnamen fehlen in der Studie zu Wasserstoffkraftwerken. Aber eine Karte darin zeigt sehr grob eine Reihe möglicher Standorte in ganz Bayern.