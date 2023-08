Neues Notkraftwerk: 300 Millionen Watt gegen den Blackout

Noch von Weitem kann man sie sehen: Die 161 Meter hohen Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen. Doch die Anlage ist nur noch ein Scheinriese. Seit mehr als eineinhalb Jahren ist sie abgeschaltet. Der Niedergang des einen Giganten ließ nur wenige Kilometer entfernt einen neuen entstehen. In Leipheim hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag ein Gaskraftwerk eingeweiht, dessen Turbine es allein schon auf ein Gewicht von mehr als 300 Tonnen bringt. Die Lücke, die der eine Koloss riss, soll der neue nun in besonderen Notfällen ausgleichen.

Söder fordert Bau neuer Kraftwerke

Söder nannte das Gaskraftwerk einen "Sicherheitsfaktor", um die Stromversorgung zu garantieren. Durch den Ausstieg aus der Kernenergie, den er angesichts der Energiekrise als „verfrüht“ kritisierte, habe sich die generelle Lage verschlechtert. „Nicht nur im medizinischen Bereich können wir uns Stromausfälle nicht leisten, sondern auch bei Hochtechnologieunternehmen, wo ganze Produktionsreihen aussortiert werden müssen“, so Söder. Der Ministerpräsident plädierte grundsätzlich dafür, mehr Kraftwerke zu bauen.

Anlage läuft ein paar Tage im Jahr

Insgesamt 300 Megawatt kann es produzieren. Das entspricht etwa einem Viertel der Leistung eines Blocks des AKW Gundremmingen. Allerdings geht die Anlage nicht in den Dauerbetrieb und nimmt am freien Strommarkt teil. Netzbetreiber Amprion wird sie vielmehr gezielt hochfahren, an ein paar Tagen im Jahr.

Das "besondere netztechnische Betriebsmittel", wie es im Fachjargon heißt, lässt sich digital aus der Ferne hochfahren. Es soll nur als letzte Maßnahme das Netz stabilisieren und im schlimmsten Fall einen größeren Stromausfall vermeiden.

Mehrere neue Kraftwerke für Süddeutschland

Vier solcher Kraftwerke entstehen derzeit im süddeutschen Raum. Das Gaskraftwerk im hessischen Biblis wurde bereits im März in Betrieb genommen. "Irsching 6" bei Ingolstadt und Marbach in Baden-Württemberg, das mit leichtem Heizöl betrieben wird, sollen folgen.

Die Übertragungsnetzbetreiber Amprion, TenneT und TransnetBW hatten europaweit 1.200 Megawatt an Kapazität ausgeschrieben. Die neuen Anlagen sind "schwarzstartfähig", können also auch dabei helfen, ein Stromnetz nach einem möglichen Blackout wiederaufzubauen.