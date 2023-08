Gasturbinenkraftwerk Irsching 6: Neuer "Airbag" fürs Stromnetz

Es sei ein "Airbag" für das Stromnetz: So hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das neue Gasturbinenkraftwerk Irsching 6 in Vohburg bei Ingolstadt bezeichnet, das am Donnerstagnachmittag vom Betreiber Uniper dem Netzbetreiber Tennet übergeben worden ist. Um Bayerns Stromnetz langfristig zu sichern, etwa für Produktionspläne und Krankenhäuser, brauche es allerdings noch 20 weitere solcher Sicherheitskraftwerke, so Söder. Im schwäbischen Leipheim gibt es beispielsweise ein weiteres Notkraftwerk, außerdem im hessischen Bibils und in Marbach in Baden-Württemberg soll ein weiteres folgen.

Absicherung in der Energiewende

In einer Pressemitteilung nannte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) das Kraftwerk in Vohburg ein wichtiges Werkzeug der Versorgungssicherheit. Das neue Kraftwerk Irsching 6 wird nur im Notfall ans Netz gehen. Es ist als sogenanntes "besonderes netztechnisches Betriebsmitttel" gedacht – vor allem als Absicherung in der Energiewende. Wenn das Stromnetz instabil wird, dann könnte die Gasturbinenanlage innerhalb von einer halben Stunde angefahren werden. Sonst ruht der Block.

Schon seit den 1960er Jahren wird auf dem Gelände in der Nähe von Ingolstadt Energie erzeugt, die ältesten Blöcke 1 und 2 sind inzwischen stillgelegt. Block 3, der mit Öl befeuert wird, wird seit 2012 wieder benutzt, soll aber bald auch wieder aus dem Reservebetrieb genommen werden.

Geringerer CO₂-Ausstoß

Die Netzreserve in der Bundesrepublik Deutschland besteht bisher aus älteren Kraftwerken. Diese sind deutlich langsamer beim Anfahren als das moderne Irsching-6-Kraftwerk. Auch moderne Gastrubinenkraftwerke, wie das in Irsching, stoßen trotz inzwischen größerer Effizienz Treibhausgase aus – allerdings weniger als Öl- oder Kohlekraftwerke.