Wasserqualität vieler bayerischer Badeseen "ausgezeichnet"

Die Bayerischen Gesundheitsämter haben Wasserproben aus mehr als 1.100 Badeseen entnommen und diese mikrobiologisch untersucht. Das Ergebnis: Mehr als 97 Prozent der Seen schneiden laut dem bayerischen Gesundheitsministerium "ausgezeichnet" oder "gut" ab.

Konzentration von Darmbakterien ausschlaggebend

Bei den Untersuchungen wurde unter anderem geprüft, wie hoch die Konzentration von bestimmten Darmbakterien im Wasser ist. Deren Vorkommen lässt auf die hygienische Qualität des Wassers schließen. Werden zu hohe Werte festgestellt, kann das zuständige Gesundheitsamt Maßnahmen ergreifen, etwa auch das Baden verbieten. Ursachen für schlechte Ergebnisse können zum Beispiel Verunreinigungen durch Starkregen oder durch Wasservögel sein.

Holetschek: Wasserqualität im Blick behalten

In den meisten Badeseen wurden laut dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nur vereinzelt Hinweise auf eine erhöhte Darmbakterien-Konzentration gefunden. Weitere Proben hätten dann wieder eine gute Qualität des Wassers bestätigt. "Schlechte Wasserqualität kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Wasserqualität im Blick haben und Maßnahmen ergreifen, um sie zu verbessern und zu erhalten", so Holetschek in einer Mitteilung.

Die Bayerischen Gesundheitsämter überwachen die Badeseen jedes Jahr kurz vor der Badesaison und auch währenddessen. Detaillierte Informationen zur Wasserqualität der einzelnen Seen gibt es auf der Website des LGL.