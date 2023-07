Warum Ex-Minister Scheuer kaum für den Mautschaden zahlen wird

243 Millionen Euro Schadenersatz für das Mautkonsortium. Steuerzahlergeld. Andreas Scheuers Nachfolger im Amt des Bundesverkehrsministers, Volker Wissing von der FDP, ist sichtlich verärgert, als der Schaden bekannt wird. In Zeiten knapper Kassen stellt sich Wissing nun darauf ein, das Geld in seinem Haushalt zusammenzukratzen. Er hatte zuvor angekündigt, zu prüfen, ob Regressforderungen gegen Scheuer möglich sind. Ob also Scheuer für das, was Wissing einen "schweren Fehler" nennt, selbst mitbezahlen muss. Laut Ministerium läuft diese Prüfung bereits.

Worum geht es?

Die Kurzfassung: Bürgermeister und Bundesbeamte haften persönlich, wenn sie grob fahrlässig handeln. Bundesminister aber nicht. Der Bundestag könnte das ändern. Dort ist der Ärger enorm über den Schaden, der den Steuerzahlern aus der gescheiterten Pkw-Maut entsteht. Kommt nun Bewegung in die Gesetzgebung?

Andreas Scheuer (CSU) hatte die Verträge mit den Mautbetreibern unterzeichnet, obwohl noch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs ausstand. Es sollte klären, ob die geplante Maut mit dem Europarecht vereinbar ist. Im Juni 2019 urteilte das Gericht, die geplante Maut diskriminiere Ausländer. Scheuer begann noch am selben Tag, die Verträge mit dem Betreiberkonsortium Autoticket zu kündigen. Das Konsortium klagte. Seither wurde hinter verschlossenen Türen vor einem Schiedsgericht über Schadenersatzansprüche verhandelt. Aus den ursprünglich geforderten 560 Millionen Euro wurden 243 Millionen, wie Ende vergangener Woche bekannt wurde.

Scheuers vorzeitige Unterzeichnung der Verträge macht die Sache nun teuer. Es hatte im Vorfeld reihenweise Warnungen von juristischen Gutachtern, dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, von der EU-Kommission gegeben, dass der Plan, in Deutschland ansässigen Autofahrern die Mautgebühr über die Steuer zu erstatten, während nur ausländische Autofahrer die Maut tatsächlich zahlten, als Diskriminierung gewertet werden könnte. Scheuer wollte das Mautprojekt trotzdem schnell umsetzen, damit mögliche Anlaufschwierigkeiten abgeräumt sein würden, wenn die CSU in den Wahlkampf 2021 startete. Zusätzlich hatte Scheuer den Betreibern noch hohe Ausfallgarantien zugesagt.

Einen Bundesminister in Haftung nehmen – das geht bislang kaum

Scheuers Eile bei der Vertragsunterzeichnung bewerten manche als leichtfertig. Mehrere Juristen, darunter der Staats- und Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler, nennen Scheuers Handeln "grob fahrlässig". Dass Scheuer deshalb mitbezahlen muss, erwartet Boehme-Neßler trotzdem nicht. Denn es fehlt die gesetzliche Grundlage. Es gibt zwar Regelungen, die etwa Bürgermeister und Bundesbeamte in Haftung nehmen, wenn sie vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Pflichten verletzen. Für Bundesminister gibt es diese Vorschrift nicht.

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages erklärte 2019: Es gebe laut Grundgesetz "die Möglichkeit des Staates", in "Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Regress beim handelnden Amtswalter zu nehmen." Dafür bedürfe es eines Gesetzes oder einer vertraglichen Grundlage. "Das einschlägige Bundesministergesetz sieht eine solche Rückgriffsmöglichkeit jedoch nicht vor."

SPD-Rechtspolitiker will Ministerhaftung prüfen

Das zu ändern, liegt in der Hand der Bundesregierung oder bei den Abgeordneten des Bundestags, die selbst ein Gesetz auf den Weg bringen können. Einig sind sich die Abgeordneten in ihrer Empörung über den entstandenen Maut-Schaden.

Das Ministergesetz verändern wollen zunächst nur wenige. Einer ist Johannes Fechner, Rechtspolitiker und Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD im Bundestag: "Das krasse Versagen von Herrn Scheuer sollte uns Anlass zur Prüfung sein, ob wir auch bei nicht strafrechtlich relevanten Ministerfehlern eine persönliche Haftung eines Ministers normieren", erklärt Fechner gegenüber BR24.

Schließlich gelte in anderen Bereichen auch die persönliche Haftung: "Wenn ein Elektriker einen Kurzschluss baut, einem Arzt ein Diagnosefehler unterläuft oder ein Anwalt eine Frist versäumt, ist immer ein persönlicher Haftungsfall gegeben." Deshalb stelle sich die Frage, ob im Bundesministergesetz eine Ministerhaftung für Schäden aus "grob fahrlässiger Amtspflichtverletzungen geregelt sein sollte."

FDP: Rechtliche Prüfung im Verkehrsministerium abwarten

Gegenwind kommt von FDP-Rechtspolitiker Stephan Thomae. Er befürwortet, dass Regressansprüche gegen Scheuer im Bundesverkehrsministerium geprüft werden: "Bevor nun Forderungen nach Gesetzesverschärfungen erhoben werden, sollte diese Prüfung zunächst abgewartet werden", erklärt Thomae auf BR24-Anfrage.

Rechtspolitiker von den Grünen: Abwahl statt Verschärfung

Grünen-Rechtspolitiker Till Steffen schwebt eine andere Lösung vor: Er stelle sich die Frage, "ob - wie vielfach in großen Unternehmen - Herr Scheuer wegen Untreue haften muss." Bisherige strafrechtliche Klagen gegen Scheuer - wegen Untreue und Falschaussage – waren nicht erfolgreich. Steffen weist darauf hin, dass Politikerinnen und Politiker "politisch" hafteten. Bedeutet: Man kann sie abwählen. "Es ist deswegen auch Sache der Wählerinnen und Wähler, über Fehlleistungen zu urteilen."

Bund der Steuerzahler: Haushaltsuntreue als Straftatbestand

Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler ist es damit nicht getan. "Die Pkw-Maut ist ein Desaster, bei dem alle in der Verantwortung stehen – nicht nur ein ehemaliger Bundesverkehrsminister, sondern auch der ganze Bundestag, die Parteien und die Fraktionen. Das war gemeinschaftlicher Murks!", erklärt Präsident Reiner Holznagel. Um eine Wiederholung auszuschließen, fordert er gegenüber BR24 strafrechtlich nachzuschärfen und "die Haushaltsuntreue als Straftatbestand im Strafgesetzbuch zu verankern." Damit könne "die Verschwendung von Steuergeld auch juristisch besser geahndet werden."

Der Finanzminister will nicht bewerten – die CSU im Bundestag schweigt

Auf die Frage, ob das Ministergesetz geändert werden sollte, sagte FDP-Finanzminister Christian Lindner, er könne das "rechtlich nicht beurteilen". Lindner zeigte sich im BR24-Interview der Woche "erschüttert" über die anstehende Schadenersatzzahlung. Die CSU-Bundestagsabgeordneten in Berlin wollten sich bislang auf BR24-Anfrage nicht äußern: Weder zur Regressprüfung des Verkehrsministeriums gegen Andreas Scheuer noch zur rechtlichen Bewertung.

Was prüft Wissing gerade?

Vielen Politikern dürfte bekannt sein, dass das Ministergesetz, so wie es heute ist, Regressforderungen an ehemalige und aktive Bundesminister kaum erlaubt. Das Verkehrsministerium prüft trotzdem den Regress. Möglicherweise gibt es auch eine andere Rechtsgrundlage, mutmaßt das Justizministerium. Auf welcher Grundlage das Verkehrsministerium gerade prüft, sagt es nicht. Verspricht nur zu informieren, wenn die Prüfung abgeschlossen ist.

Und die Kosten für die Mautaufarbeitung steigen immer noch an

Für das Verkehrsministerium ist die Sache auch noch nicht ganz ausgestanden. Es gibt noch ein zweites, laut Ministerium deutlich kleineres Schiedsverfahren. Darin geht es um den Vertrag "Automatische Kontrolle" der Maut, den Scheuer nach dem Gerichtsurteil ebenfalls kündigen ließ. Unklar ist, wann das Gericht hierzu entscheidet und auch, ob dem Bund daraus noch Schadenersatzzahlungen erwachsen könnten. Ausgeschlossen ist das nicht. Klar ist, dass mit jedem Tag, den der juristische Streit um die Pkw-Maut andauert, die Folgekosten der Maut-Bruchlandung steigen: Die Anwaltskosten, die beim Bund für beide Verfahren bis Ende Mai aufgelaufen sind, liegen bei 19 Millionen Euro, die Gerichtskosten bei 1,4 Millionen.