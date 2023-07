Wieder schweres Unwetter: Verwüstungen in Senden

Über Senden im Landkreis Neu-Ulm ist am Mittwochabend erneut ein schweres Gewitter gezogen. Die Spuren sind noch immer sichtbar. Nach Angaben des Feuerwehrkommandanten Peter Walter liegen teils noch Hagelkörner auf den Straßen und Wiesen. Gegen 21 Uhr habe es kurz, aber heftig gehagelt, gestürmt und dann auch stark geregnet, sagt Walter.

Zum Artikel: Nach Unwettern weiter Behinderungen im Bahnverkehr

Hagel schlägt Dachflächenfenster ein

Laut Feuerwehr stürzten Bäume um, Dächer wurden teils abgedeckt und Dachflächenfenster eingeschlagen. Durch den massiven Regen seien auch viele Keller vollgelaufen, so der Kommandant. Vor allem das Stadtgebiet Senden war betroffen. Auch Straßen waren überflutet.

Fast 150 Notrufe registriert

Die Integrierte Rettungsleitstelle in Krumbach registrierte zwischen 20 und 23 Uhr insgesamt 148 Notrufe in ihrem Zuständigkeitsbereich für das westliche Schwaben. Ob es Verletzte gab, konnte die ILS nicht sagen. Die Feuerwehr in Senden war es nach dem Unwetter vom Dienstag bereits die zweite Nacht in Folge im Einsatz.