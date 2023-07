BR24live 11.00 Uhr: Die Generation Z und der Wert der Arbeit

Die Firma Rational in Landsberg am Lech. Zum Tag der Offenen Tür herrscht schon eine halbe Stunde vor Einlass großes Interesse – 7.000 Menschen wollen den Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten besuchen.

Der Vorstandsvorsitzende Peter Stadelmann will heute aber vor allem eines – bei jungen Menschen für sein Unternehmen werben. Denn auch wenn die Rational AG Weltmarktführer ist und ihre Dampfgarer bis nach Japan verkauft, muss sie doch um Nachwuchskräfte buhlen – so wie die allermeisten Unternehmen in ganz Deutschland derzeit. "Wir suchen für bestimmte Stellen bis zu zwei Jahre bis wir sie besetzen können", sagt Stadelmann. "Früher konnte man aussuchen und sich die Besten holen, heute ist es umgekehrt."

Arbeitgeber-Markt wird zum Arbeitnehmer-Markt

Der Arbeitgeber-Markt hat sich zu einem Arbeitnehmer-Markt gewandelt. Weil viel zu viele Stellen unbesetzt bleiben, können diejenigen, die Arbeit suchen, Bedingungen stellen. Vor allem junge Menschen, die besonders gefragt sind bei Unternehmen: die Generation Z, welche insgesamt die heute 15- bis 27-Jährigen umfasst.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und das Statistische Bundesamt haben berechnet, dass die deutsche Wirtschaft bis zu sieben Millionen Erwerbstätige verliert, weil die Babyboomer in Rente gehen. Zugleich kommen immer weniger Junge nach.

Teilzeit statt Vollzeit

Auch der 14-jährige Maximilian Mirsbach ist heute bei Rational zu Besuch. Seine Eltern und Großeltern haben ihn mitgenommen, weil er sich bereits nach einem Ausbildungsplatz umsehen soll. Arbeit mit Maschinen, das würde ihm sicher Spaß machen, sagt Maximilian. Dass ihm die Arbeitswelt offensteht, weiß er: "Das erzählt unsere Lehrerin uns auch sehr oft, dass es in diesen Zeiten einfach ist, einen Ausbildungsplatz zu finden." Ein Freund von ihm habe das auch während eines Praktikums bemerkt: "Er ist schon achtmal gefragt worden, ob er nicht eine Ausbildung machen will."

Um junge Menschen wie Maximilian für das Unternehmen zu begeistern, hat sich CEO Stadelmann gezielt ein junges Team geholt. Zu diesem zählt auch Sophia Bachmayr. Sie ist selbst erst 25 Jahre alt und weiß, worauf es jungen Menschen ankommt: "Es ist mehr so das Thema, dass man Sinn in der eigenen Arbeit sehen will, eigenverantwortlich und, dass es auch mal gut ist, wenn man abends heimgeht, dass man Freizeit hat."

So denkt auch Kilian Stiefenhofer, der rund 70 Kilometer entfernt für das Allgäuer Überlandwerk in Kempten arbeitet. Der 25-Jährige sagt: "Natürlich ist mir das wichtig, dass meine Freizeit nicht zu kurz kommt." Bereits kurz nach seiner Ausbildung habe er darüber nachgedacht, "ob es Sinn macht, Stunden zu reduzieren". Tun möchte er das zukünftig auf jeden Fall.

Ein Wunsch mit dem Doris Sommer von der Personalabteilung des Allgäuer Überlandwerks häufig konfrontiert ist. Deshalb frage sie in Vorstellungsgesprächen gar nicht mehr nach, ob der Bewerber Voll- oder Teilzeit arbeiten möchte, sagt sie. "Sondern ich suche jemanden, der für uns arbeiten möchte und der wird uns sagen, wie viel Zeit er mit uns verbringen möchte. Das ist ein großes Umdenken."

Weniger Arbeit, mehr Leben

Über die Generation Z heißt es oft, sie sei faul, weil sie viel Wert auf Freizeit lege und nicht mehr 100 Prozent arbeiten möchte. Der Jugendforscher Simon Schnetzer jedoch sieht das anders: "Das was junge Menschen fordern, gab es schon immer. Dennoch ist es eine neue Art, mit welcher Dringlichkeit es eingefordert wird." Der Spieß werde umgedreht: "Jetzt könnten junge Leute fordern, was sie brauchen." Faul sei die Generation Z nicht, sie wolle nur anders motiviert werden, davon ist der Jugendforscher überzeugt. Nur wie soll das gehen?

Zurück zur Rational AG. Hier arbeitet die 18-jährige Isabell Balser. Sie macht eine Ausbildung zur Mechatronikerin. Zuvor hat sie in verschiedenen Unternehmen Praktika gemacht. Möglichkeiten hätte sie bei der Wahl ihrer Ausbildungsstätte viele gehabt. Gefallen hat es ihr aber längst nicht überall. "Man sollte halt einfach zu seinen Leuten schon nett sein, wenn man Chef ist", reflektiert sie kritisch. "Vor allem zu Azubis, sie mitführen und auch mal mit ihnen Kaffee trinken gehen." Genau das sei aber meist nicht der Fall gewesen. Weil ihr der Umgang auf Augenhöhe gefehlt habe, sei sie wieder gegangen, so Balser.

Bei Rational ist sie jetzt fast fertig mit der Ausbildung und will bleiben, auch weil sie viel Verantwortung hat. Als Auszubildende darf sie hier Dampfgarer schon jetzt alleine zusammenbauen. Und zum Schluss kommt sogar ihr Name drauf.

Eine Revolution der Arbeitswelt

Für Jugendforscher Schnetzer ein Paradebeispiel: "Führungskräfte, die immer noch denken 'Lehrjahre sind keine Herrenjahre' gewinnen mit diesem Spruch keinen Blumentopf mehr." Sie müssten sich vielmehr auf die Denkweise junger Menschen einlassen. "Wir müssen stärker das Menschliche in den Vordergrund rücken, weil Beziehung und Bindung zu Arbeitgebern entsteht, wenn ich Beziehung aufbaue und nicht, wenn ich weiterhin sage: 'schneller, weiter, höher'."

Damit komme auch die Ökonomisierung der Arbeitswelt an ihre Grenzen. Letztlich sei dies eine Revolultion der Arbeitswelt, weil "diejenigen, die über Jahrzehnte hinweg erfolgreich geführt haben, ihren Führungsstil nun in Frage stellen müssen", sagt der Jugendforscher. Mitarbeiter wollen den Sinn ihrer Arbeit erkennen und nicht nur stumpf Aufträge abarbeiten.

Kommunikation, schnelles Feedback und Austausch – das ist etwas, das junge Menschen über ihre täglichen Kommunikationskanäle auf dem Smartphone kennen. Bekommen sie diese Art von Kommunikation in der Arbeit nicht, seien sie irritiert. Ein Risiko für das Unternehmen, sie wieder zu verlieren.

Sinn, Sicherheit und Spaß

Der 23-jährige Industriemechaniker Stefan Thalmaier ist bei Rational für die Innenschubladen der Geräte verantwortlich. Auf die Frage, was ihm wichtig sei im Job sagt er: "Dass es Spaß macht, dass alle offen sind, dass man über alles reden kann." Kommunikation sei ihm sehr wichtig. Erst direkt auf die Bezahlung angesprochen, meint er, Arbeit habe bei ihm einen hohen Stellenwert, um sich später vieles auch leisten zu können, ein Auto und ein Haus. Mit seinem Gehalt sei er zufrieden. Wäre es anders, wäre er weg: "Wenn ich zu wenig verdiene, muss ich mir Gedanken machen, ob es das richtige ist. Wenn eine Branche zu wenig zahlt, muss man sich nicht wundern, wenn zu wenig Bewerber da sind."

Überall in Deutschland erleben Personaler, dass junge Arbeitnehmer mit Gehaltsforderungen auf sie zukommen – manchmal übertrieben hohen Forderungen. Das sei verständlich, sagt Schnetzer: "Junge Menschen haben Sorgen, dass sie sich ihr Wunschleben nicht leisten können. Deshalb hat Geld einen extrem hohen Stellenwert." Auf Dauer sei das aber nicht entscheidend, um junge Menschen zu halten: "Nur wenn die Arbeit auch Spaß macht, bleiben junge Leute. Und der Spaß an der Arbeit kommt, wenn die finanzielle Sicherheit gegeben ist."

Einfallsreiche Kampagnen

Im Kampf um die besten Mitarbeiter müssen sich Unternehmen einiges einfallen lassen, um junge Menschen davon zu überzeugen dort zu arbeiten. Das Allgäuer Überlandwerk hat sich in Kooperation mit einer Beratungsfirma eine Marketingaktion einfallen lassen. Dafür portraitiert die 30-jährige Tanja Vogler junge Mitarbeiter für Social Media. "Dadurch sollen potentielle Bewerber sehen, wie wir hier arbeiten", sagt die Marketing-Expertin.

Unter den Mitarbeitern, die sie fotografiert, ist auch Kilian Stiefenhofer, der seine Arbeitszeit reduzieren will und deutlich sagt: "Nach der Arbeit, bin ich für das Unternehmen nicht mehr erreichbar – nur in extremen Ausnahmefällen."

Bei Rational neigt sich der Tag der Offenen Tür dem Ende entgegen. Die Personalerin Sophia Bachmayer ist zufrieden. Sie hat viele Gespräche mit jungen Menschen führen können. Weil sie selbst noch jung sei, wäre das leichter: "Da ist man automatisch beim Du", sagt sie. Und Themen, die den potentiellen Nachwuchskräften wichtig seien, könnten diese auch offen ansprechen, "weil sie wissen, dass ich sie nachvollziehen kann".