Extremwetter: Bayerns Kommunen können Maßnahmen kaum umsetzen

Die Sonne brennt auf Bayerns Städte. Straßen und Gebäude heizen zusätzlich, Stadtplätze glühen. Nur im Schatten kann man es einigermaßen aushalten. Doch am Theresienplatz in Straubing ist es viel angenehmer. Oberbürgermeister Markus Pannermayr hat sich etwas einfallen lassen. Aus Metallplatten am Boden sprüht eine frische Abkühlung. "Es ist eine Anlage, die Sprühnebel erzeugt, um in der Umgebung die Temperatur etwas abzukühlen durch die Verdunstungskälte", sagt Straubings OB dem BR-Politikmagazin Kontrovers.

RKI: 2022 wohl 4.500 Hitzetote

Verdunstungskälte – also so ähnlich wie ein Kühlschrank für den Theresienplatz in Straubing. Das ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die die Stadt unternommen hat, um Hitzewellen etwas entgegenzusetzen. Denn vor allem für Ältere, für Schwangere und Menschen mit Vorerkrankungen sind Temperaturen über 30 Grad gefährlich. Das Robert Koch-Institut geht für 2022 von deutschlandweit rund 4.500 Todesfällen im Zusammenhang mit zu großer Hitze aus.

Es geht um den Schutz der Lebensgrundlagen

Es geht also um den Schutz der Menschen, aber auch um den Schutz der Lebensgrundlagen, sagt auch Straubings OB Pannermayr. Denn die sehr heißen Tage im Sommer seien für die Menschen anstrengend. "Da überlegen sich viele: Gehe ich in die Innenstadt?", erklärt Pannermayr. In Straubing ist es, wie an vielen Stadt- oder Gemeindeplätzen: Beton, Teer, Stein – all das reflektiert Hitze. "Deshalb sind wir dabei, die Innenstädte neu zu planen und so umzubauen, dass wir die Hitze auch erträglicher machen", so Straubings OB.

Viele Einzelmaßnahmen, kein großes Gesamtkonzept

Natürlich versuchen auch andere Städte Maßnahmen zu ergreifen, um sich irgendwie dem Klima anzupassen: Wasser- und Grünflächen werden geplant, Flüsse renaturiert - "Klimaanpassung" heißt das Zauberwort. Das Problem: Es sind vor allem Einzelmaßnahmen. Also eher der Tropfen auf dem heißen Stein.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sagt: Bestehende Förderprogramme reichten nicht mehr aus – das große Rad müsse jetzt gedreht werden. "Ich glaube, wir müssten sogar das Grundgesetz ändern", fordert er. Klimawandel und Klimaanpassung sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern mit der Folge, "dass der Bund gar keine Förderprogramme bräuchte, sondern direkt die Kommunen unterstützen könnte". Es geht - wie so oft - ums Geld.

Alle Landkreise und Städte zu Maßnahmen befragt

Landsbergs Aussagen stützen eine groß angelegte Befragung aller deutschen Städte und Landkreise - auch in Bayern - die der BR zusammen mit NDR, WDR und Correctiv durchgeführt hat. 80 Prozent der bayerischen Landkreise haben teilgenommen. Die Antworten zeichnen ein klares Bild: Nur wenige bayerische Städte und Gemeinden sehen sich in der Lage, künftig erforderliche Extremwetter-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung finanziell umzusetzen. 53 Prozent der befragten Kreise gaben an, nicht einmal ein Konzept in der Schublade zu haben. Ein Hitzeaktionsplan wurde in nur 8 Prozent der Kreise ergriffen: Erlangen, Nürnberg, Freyung-Grafenau, Stadt und Landkreis Würzburg sowie in unserem Beispiel Straubing. 92 Prozent der bayerischen Landkreise sind dagegen aktuell ohne Hitzeaktionsplan.