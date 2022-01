Wasserdampf löst Großeinsatz am Bahnhof Straubing aus

Ein technischer Defekt hat am Montagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Straubinger Bahnhof ausgelöst. Beim Einfahren in den Bahnhof hatte es gegen 18.45 Uhr einen lauten Knall an einem Triebwagen einer Regionalbahn gegeben.

Bahnverkehr wurde eingestellt

Über den Notruf wurde dann ein Brand gemeldet. Die Gleise wurden gesperrt und der Verkehr eingestellt. Die Feuerwehr konnte nach dem Eintreffen relativ schnell Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um einen Brand, sondern um Wasserdampf.

Ölgemisch zu stark erhitzt

Laut Polizei war vermutlich ein Öl-Wassergemisch im Antriebsbereich zu stark erhitzt worden, worauf der Dampf aufstieg. Die genaue Ursache für den Defekt ist noch unklar. Es wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden.