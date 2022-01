Lauterbach: Noch keine Entscheidung über vierte Corona-Impfung

Auf der Gesundheitsministerkonferenz am Montag wurde hauptsächlich beraten – und nichts beschlossen, wie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in der BR24 Rundschau mitteilte. Für eine Entscheidung über eine mögliche vierte Corona-Schutzimpfung für besonders vulnerable Gruppen gebe es laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) demnach noch keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage.

Vierte Corona-Impfung: Noch keine Empfehlung der Gesundheitsminister

Die Prüfungen dazu insbesondere durch das Robert Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium dauerten an, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, die sachsen-anhaltische Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD), am Montag nach einer digitalen Sitzung der Ressortchefs in Magdeburg.

Hintergrund sei, dass die dritte Schutzimpfung gegen das Coronavirus bei einigen besonders vulnerablen Gruppen teilweise schon länger zurückliege. Grimm-Benne betonte allerdings, dass Studien aus Israel nahelegten, dass Geimpfte nach einer vierten Immunisierung nicht unbedingt mehr Antikörper gegen die Omikron-Variante hätten. Die Analysen hierzu dauerten an, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe eine zeitnahe Prüfung zugesagt.

Bundesfinanzierung der Impfzentren für 2022 gesichert

Grimm-Benn sagte zu den Ergebnissen der Gesundheitsministerkonferenz weiter, dass Lauterbach eine Finanzierung der Impfzentren bis Jahresende 2022 zugesichert habe. Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr weitere Impfungen erwartet würden, sollten die Zentren nicht wieder im Sommer geschlossen werden, sagte die Ministerin. Das Saarland hatte zuvor einen entsprechenden Antrag auf der GMK eingebracht, der von den anderen Ländern mitgetragen worden sei, wie die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) in Saarbrücken mitteilte. Die Impfzentren werden jeweils zur Hälfte vom Bund und von den Ländern finanziert.

"Mit dieser Entscheidung können das Land, die Kreise und Kommunen, aber insbesondere auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Impfzentren Großartiges leisten, zuverlässig für das Jahr 2022 planen", so Bachmann. "Es wäre fatal gewesen, die Maßnahmen aus der Vergangenheit zu wiederholen und die Finanzierung vorzeitig auszusetzen." In den vergangenen Monaten habe man erlebt, wie schnell der Bedarf wieder entstehen könne.

Impfpflicht-Vorschlag aus der Mitte des Bundestags?

Zur Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht sagte die SPD-Politikerin, die Ressortchefs der Länder seien dafür, dass diese schnell komme. Bundesminister Lauterbach wolle aber dazu keinen eigenen Vorschlag vorlegen, sondern setze auf einen Antrag aus der Mitte des Bundestages. Das Parlament wird voraussichtlich Ende Januar in einer Orientierungsdebatte über das Thema beraten. Im Februar gibt es dann nur eine reguläre Sitzungswoche im Parlament, womit eine endgültige Entscheidung womöglich frühestens im März fallen könnte.