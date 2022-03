Warten auf den Ansturm: Flüchtlingsmanagement in Ebersberg

Das Dashboard zeigt auch, wo Hunde erlaubt sind, und wieviel Platz ist. Dieses digitale Werkzeug stammt auch mit Abwandlungen aus der Corona-Krise. Dadurch spare man sich enorm Zeit, so Brigitte Keller, man habe nicht mehr Excel-Listen und müsste Vermieter abtelefonieren , sondern können direkt vermitteln, ähnlich wie in einem Wohnungsvermittlungsportal. Bald sollen die Angebote sogar direkt ins Dashboard laufen.

In den nächsten Tagen sollen Geflüchtete wirklich kommen

Innerhalb dieser Woche werden vermutlich die ersten Geflüchteten wirklich ankommen in der Turnhalle in Kirchseeon. Denn mittlerweile gibt es eine Verbesserung bei der Verteilung: Oberbayern ist jetzt in vier Regionen eingeteilt. Ebersberg gehört damit mit Erding, Freising und dem Landkreis München zu einer Region. Und jede dieser Regionen bekommt in einem bestimmten Rhythmus, jeden vierten Tag, Kriegsflüchtlinge vermittelt.