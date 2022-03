Inseldom auf Herrenchiemsee öffnet die Pforten

Ein Gang durch die Geschichte Bayerns

Eine wahrlich bewegte Geschichte, von der ältesten Klosteranlage Bayerns über den Sitz des Bistums Chiemsee, mit Zeugnissen romanischer, gotischer und barocker Bauphasen – bis zu einer Fabrik. Geschichte, die jetzt begangen werden kann: Auf breiten Stegen aus schwarzem Stahl durch das Sudhaus, über schmale Treppen in die niedrigen Malztennen und Lagerräume auf den Zwischendecken im Kirchenschiff, und mit einem Aufzug bis unter die Decke der ehemals heiligen Hallen. Die Vergangenheit wurde nicht wieder verändert bei dieser Erschließung: Alle Stationen der Historie bleiben sichtbar.

So steht man nun auf dem obersten Zwischendeck direkt unter dem Stuck und den Malereien an der Decke und ist den farbenfrohen Heiligenfiguren so nah wie in keiner Kirche. In einer Ecke haben die Restauratoren die Inschriften von Brauereiarbeitern stehen lassen. In altdeuscher Schrift sind da Sätze zu lesen wie: "Verloren seist Du, weil Du aus dem Haus des Herrn das Bräuhaus gemacht hast." Oder Anmerkungen während des 70ger Krieges, dass der Feldherr von der Tann Orleans erobert hat. So nah kommt einem Geschichte selten.

Besichtigung nur nach Anmeldung

Der Inseldom kann nur in Führungen besichtigt werden, in Gruppen von höchstens 10 Personen. Ab 1. April ist an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Anmeldung per Mail an die Schlossverwaltung Herrenchiemsee oder über die Homepage des Tourismusverbandes Chiemsee Alpenland.